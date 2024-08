Fabiola Yañez declarará esta semana, para que la causa contra Alberto Fernández siga en Comodoro Py

Fabiola Yañez definió su estrategia legal junto a su abogada, Mariana Gallego, con el objetivo de mantener la causa contra Alberto Fernández, en los tribunales de Comodoro Py. Este lunes, Gallego asumirá formalmente la representación de Yañez, quien busca ser considerada parte querellante en la causa que acusa al expresidente de violencia de género.

La decisión fue tomada tras una reunión entre Yañez y su abogada en Madrid el sábado pasado, donde delinearon los pasos a seguir en la investigación. La estrategia de Yañez es declarar que los episodios de violencia comenzaron en 2016 en el departamento que compartían en Puerto Madero, mucho antes de que Fernández asumiera la presidencia. Esta declaración sería clave para que la causa permanezca en Comodoro Py y no sea derivada a los Tribunales de San Isidro, como pretende Fernández, afirmó el Medio Clarín.

El fiscal federal Ramiro González fijó una audiencia para los próximos días, donde por primera vez la Justicia federal podría escuchar el testimonio de Yañez. Hasta el momento, la ex primera dama ha manifestado en tres ocasiones ante el juez Julián Ercolini su voluntad de denunciar a Fernández, aunque hasta ahora se sentió agobiada para brindar su declaración completa.

Según fuentes judiciales, la causa se encuentra «en punto cero» hasta que Yañez preste su testimonio, ya que la investigación no puede avanzar sin su declaración. Aunque existen imágenes y conversaciones entre Yañez y Fernández que forman parte del expediente, estas pruebas, obtenidas del celular de María Cantero, ex secretaria privada de Fernández, aún no han sido suficientes para impulsar la investigación.

El testimonio de Yañez será crucial para determinar los detalles de los hechos, las circunstancias en las que ocurrieron, si hubo testigos y si cuenta con más pruebas para sumar a la causa. La audiencia podría tener lugar este martes, aunque Yañez tiene derecho a solicitar una postergación.

La declaración de la ex primera dama podría ser el punto de partida para avanzar en la investigación que busca esclarecer las acusaciones de violencia de género contra el ex presidente, cuya resolución dependerá en gran medida del testimonio de Yañez y de las pruebas adicionales que pueda aportar.

La entrevista con la Dovic: Yañez se encuentra en una situación de «fragilidad emocional»

Según un informe de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC) Yañéz enfrenta un delicado estado de vulnerabiliada. Esta entidad, dependiente de la Procuración General de la Nación, realizó una primera entrevista con Yañez el pasado jueves 8 de agosto, en el marco de la causa por violencia de género en la que el expresidente Alberto Fernández está imputado por el delito de lesiones leves reiteradas.

Como contó Clarín, el informe elaborado por el equipo técnico de la DOVIC, incorporado al expediente judicial, revela que Yañez se encuentra en una situación de «fragilidad emocional» que le impide, por el momento, prestar declaración testimonial. Durante la audiencia, los especialistas brindaron acompañamiento a la ex primera dama y evaluaron su situación actual tras la denuncia penal que presentó contra Fernández.

Según las fuentes consultadas, cuando se intentó profundizar sobre los hechos denunciados, Yañez mostró un alto nivel de angustia que le impidió continuar hablando. En reiteradas ocasiones, expresó sentir «agobio» y manifestó una «incomodidad» al tener que recordar los detalles de las situaciones de violencia que padeció.

El equipo de la DOVIC, cuyo rol es el de brindar contención y apoyo a las víctimas, concluyó que Yañez «no se encuentra en condiciones de declarar en lo inmediato». Esta fue la primera de una serie de entrevistas que se llevarán a cabo para garantizar la contención emocional de la ex primera dama mientras avanza la causa judicial.

En este contexto, la fiscalía que lleva adelante el caso evaluará las próximas medidas a adoptar, una vez que Yañez esté en condiciones de prestar su testimonio. La situación se desarrolla en medio de las declaraciones públicas de Yañez, quien recientemente manifestó su estado de angustia en una entrevista con Infobae.