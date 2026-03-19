Falleció Nilda Nervi de Belloso histórica dirigente política de Viedma

Profundo pesar causó en la capital provincial la noticia del deceso de Nilda Nervi de Belloso, histórica dirigente del Justicialismo local y provincial, con una dilatada trayectoria en distintos cargos públicos y que en abril de 2022 fue reconocida como Ciudadana Ilustre de Viedma por parte del Concejo Deliberante.

Nacida en enero de 1942 se desempeñó como docente y tuvo una activa militancia política que le permitió ocupar bancas en el Concejo Deliberante local y en la Legislatura de Río Negro, fue candidata a intendenta y se convirtió en la primera Defensora del Pueblo de Río Negro.

En 1993, impulsó una ordenanza que resultó en la creación del Consejo Municipal de la Mujer, entre otros hechos que dejaron huella en la comunidad viedmense.

Tuvo distintos reconocimientos a nivel local, provincial y nacional. En agosto de 2013 fue honrada con la distinción «Evita Compañera» por el Senado de la Nación Argentina y el 7 de abril de 2022 obtuvo el máximo reconocimiento local aprobado por unanimidad en el Concejo Deliberante luego de una propuesta presentada por el concejal Luciano Ruíz.

En pocos días más se cumplirán 50 años del golpe de estado de marzo de 1976 hecho que Belloso sufrió en primera mano ya que fue detenida-desaparecida en septiembre de ese año, quedó a disposición de la junta militar y perdió su condición de empleada provincial hasta la restauración del sistema democrático en 1983.

Belloso tuvo cuatro hijos y ocho nietos, y deja un legado de compromiso con la comunidad.