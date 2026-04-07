Juan Bautista Mahiques nombró a un nuevo funcionario en un área clave del Ministerio de Justicia

El Gobierno, mediante la publicación del Boletín Oficial, nombró a un nuevo funcionario en un área clave del Ministerio de Justicia. La designación se suma a los cambios ya implementados desde que Juan Bautista Mahiques asumió el control de la cartera que antes era manejada por el Mariano Cúneo Libarona.

Nuevo funcionario en el Ministerio de Justicia

El Decreto 227/2026 se publicó este 7 de abril e implementa una serie de modificaciones significativas en la estructura del Ministerio. En el mismo se acepta oficialmente la renuncia del doctor Carlos Eduardo Medina como Subsecretario de Asuntos Registrales y designa de forma inmediata a su reemplazo.

Medina estaba al frente de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, dependencia que integra la Secretaría de Justicia, y había presentado su renuncia el 9 de marzo de 2026. No se precisaron los motivos de su baja, pero le agradecieron formalmente por los servicios brindados en la función.

La vacante que quedó por la salida de Medina fue cubierta finalmente por el doctor Gonzalo Miguel Estevez. Él será quien asuma el control de la Subsecretaría de Asuntos Registrales, responsable de la supervisión y regulación de los registros públicos dependientes del Ministerio de Justicia.

Es necesario resaltar que el recambio en la estructura de la Secretaría de Justicia se produce en un contexto de reorganización interna y responde a la necesidad de asegurar la continuidad operativa en áreas consideradas estratégicas para la gestión tras la llegada de Mahiques a la cartera.