Fechas claves para docentes y familias en el calendario escolar 2026 de Río Negro
Habrá cuatro jornadas institucionales en período escolar el próximo año. También encuentros "escuela + familia" y otras actividades. Los docentes deben presentarse en los establecimientos el 4 de febrero.
El Consejo Provincial de Educación definió que el ciclo lectivo 2026 iniciará las clases para todos los establecimientos y niveles el 2 de marzo y se extenderán hasta el 18 de diciembre. Mientras que las escuelas del período RIE (receso invernal extendido) comenzarán el 18 de febrero.
El CPE definió ayer el calendario escolar y estableció que el lema del 2026 será “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”.
La premisa parece estar ligada a la propuesta en la que este año se avanzó de vincular la currícula a las economías regionales y actividades productivas, mediante la cual ya se establecieron ofertas educativas a través de las escuelas técnicas e institutos terciarios.
Según el calendario, los estudiantes del ciclo normal tendrán sus vacaciones entre el 13 y el 24 de julio, y un mes en el período RIE, entre el 29 de junio y el 31 de julio.
Para los alumnos que inician el primer año de la ESRN y las escuelas técnicas tienen su semana de acompañamiento del 23 de febrero al 6 de marzo.
En el calendario, que establece mes a mes cada una de las actividades previstas para estudiantes y para docentes y equipos directivos.
Las fechas claves: jornadas y encuentros en familia
Se proyectan cuatro jornadas institucionales a lo largo del año durante el período de clases. Serán el 21 de abril, 10 de junio, 13 de agosto y 21 de septiembre. Además los docentes tendrán una jornada de formación previo al inicio de clases, el 12 y 13 de febrero.
Además se prevén dos encuentros “escuela + familia”, uno el 14 de mayo y otro el 22 de octubre.
En mayo se incluye también la “semana de los jardines” del 26 al 29 y del 1 al 11 de septiembre será el período asignado para la Expo ESRN.
Educación prevé además una “semana de la educación artística” del 2 al 6 de noviembre y la expo Técnica del 16 al 20 de ese mes.
Días importantes en el calendario docente
Los docentes deben presentarse en las escuelas el 4 de febrero y el personal directivo, secretarios y equipos técnicos de cada escuela un día antes, el 3 de febrero.
Entre el 4 y 5 de febrero se realizará la liberación y publicación de vacantes docentes y en paralelo en el inicio de la actividad laboral se comienza con la organización escolar en los establecimientos.
Los días 9, 10 y 11 de febrero se realizan las primeras asambleas de interinatos y suplencias.
