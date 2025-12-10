Fechas claves para docentes y familias en el calendario escolar 2026 de Río Negro

El calendario escolar 2026 de Río Negro tiene programadas las actividades para todo el año. Archivo

El Consejo Provincial de Educación definió que el ciclo lectivo 2026 iniciará las clases para todos los establecimientos y niveles el 2 de marzo y se extenderán hasta el 18 de diciembre. Mientras que las escuelas del período RIE (receso invernal extendido) comenzarán el 18 de febrero.

El CPE definió ayer el calendario escolar y estableció que el lema del 2026 será “Cartografiar la Educación para el Futuro: articulación e innovación educativa para la transformación rionegrina”.

La premisa parece estar ligada a la propuesta en la que este año se avanzó de vincular la currícula a las economías regionales y actividades productivas, mediante la cual ya se establecieron ofertas educativas a través de las escuelas técnicas e institutos terciarios.

Según el calendario, los estudiantes del ciclo normal tendrán sus vacaciones entre el 13 y el 24 de julio, y un mes en el período RIE, entre el 29 de junio y el 31 de julio.

Para los alumnos que inician el primer año de la ESRN y las escuelas técnicas tienen su semana de acompañamiento del 23 de febrero al 6 de marzo.



En el calendario, que establece mes a mes cada una de las actividades previstas para estudiantes y para docentes y equipos directivos.

Las fechas claves: jornadas y encuentros en familia

Se proyectan cuatro jornadas institucionales a lo largo del año durante el período de clases. Serán el 21 de abril, 10 de junio, 13 de agosto y 21 de septiembre. Además los docentes tendrán una jornada de formación previo al inicio de clases, el 12 y 13 de febrero.

Además se prevén dos encuentros “escuela + familia”, uno el 14 de mayo y otro el 22 de octubre.

En mayo se incluye también la “semana de los jardines” del 26 al 29 y del 1 al 11 de septiembre será el período asignado para la Expo ESRN.

Educación prevé además una “semana de la educación artística” del 2 al 6 de noviembre y la expo Técnica del 16 al 20 de ese mes.

Días importantes en el calendario docente

Los docentes deben presentarse en las escuelas el 4 de febrero y el personal directivo, secretarios y equipos técnicos de cada escuela un día antes, el 3 de febrero.

Entre el 4 y 5 de febrero se realizará la liberación y publicación de vacantes docentes y en paralelo en el inicio de la actividad laboral se comienza con la organización escolar en los establecimientos.

Los días 9, 10 y 11 de febrero se realizan las primeras asambleas de interinatos y suplencias.