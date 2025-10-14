Federico Sturzenegger anticipó un acuerdo «inédito» con Estados Unidos a horas de la reunión Milei-Trump

El gobierno argentino espera anunciar un acuerdo comercial sin precedentes con Estados Unidos, según adelantó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. La iniciativa surge en el marco de la reunión que este martes mantendrán el presidente Javier Milei y su par estadounidense, Donald Trump, en la Casa Blanca, y busca abrir nuevas oportunidades para sectores estratégicos de la economía nacional.

Según Infobae, en diálogo con La Casa Streaming, Sturzenegger explicó que la relación Trump-Milei tiene dos dimensiones: una vinculada a la asistencia del Tesoro, el mercado cambiario y el swap, y otra más silenciosa pero de largo plazo: un acuerdo comercial que permitirá a ciertos sectores de la economía argentina tener un acceso privilegiado al mercado norteamericano.

«Es un camino de inicio de apertura comercial entre los dos países», señaló el funcionario, resaltando la importancia de gestionar inversiones que impulsen transformaciones económicas de fondo en Argentina.

El encuentro, previsto para las 14:00 (hora argentina), incluirá una breve aparición ante la prensa en el Salón Oval antes de iniciar la reunión bilateral. La agenda contempla la estabilidad del programa económico, la asistencia financiera, la relación comercial y la estrategia geopolítica vinculada a la presencia de China en el país.

Impacto comercial y político

Un posible acuerdo tendría un relevante impacto económico y político, considerando que Estados Unidos sigue aplicando restricciones arancelarias. Según la consultora Analytica, la relación comercial entre ambos países fue históricamente deficitaria para Argentina, con un saldo negativo promedio de USD 3.666 millones anuales entre 2014 y 2023. Sin embargo, en 2024 se registró un superávit de USD 228 millones, el primero desde 2005, debido a la caída de las importaciones.

Estados Unidos es el tercer socio comercial de Argentina, detrás de Brasil y China. En 2024, las exportaciones alcanzaron USD 6.464 millones, lideradas por combustibles y derivados, minerales y aluminio, mientras que productos de las economías regionales como vinos, miel, cítricos y carnes también mantienen presencia significativa.

Analytica destacó que «una eventual reducción arancelaria sería clave para potenciar estos sectores hacia el tercer mercado interno más grande del mundo, con 342 millones de habitantes». No obstante, la permanencia de Argentina dentro del Mercosur complica un tratado de libre comercio completo, limitando las concesiones comerciales posibles.

El acuerdo, de concretarse, marcaría un hito en la relación bilateral, ampliando las oportunidades para las exportaciones argentinas y consolidando la alianza estratégica entre ambos países.