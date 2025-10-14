Javier Milei llegó a Estados Unidos: cómo sigue su agenda, luego de pasar la noche en Blair House

El presidente Javier Milei arribó a Estados Unidos durante la medianoche de este martes y se prepara para mantener una reunión bilateral con su par, Donald Trump, en su décimo tercer viaje desde el 10 de diciembre.

Según supo la agencia Noticias Argentinas, la delegación argentina que viajó en el avión presidencial más conocido como el ARG 01 aterrizó en horario en Washington y pasó la noche en la Blair House, la residencia que hospeda a jefes de Estado, ubicada a dos minutos a pie de la Casa Blanca.

Pasado el mediodía de este martes, el libertario saludará a su par republicano a las 14 y firmará el histórico libro de honor para luego reunirse en el Salón Oval de la Casa Blanca. Además, a posterior, celebrarán un almuerzo de trabajo en honor a la visita de Milei con ambas comitivas.

Quiénes acompañan al presidente, Javier Milei, en Estados Unidos

El jefe de Estado se encuentra escoltado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, los ministros de Economía, Luis Caputo, y de Seguridad, Patricia Bullrich, y el titular del Banco Central, Santiago Bausili.

En la capital estadounidense ya se encontraban el canciller Gustavo Werthein, el embajador argentino, Alejandro «Alec» Oxenford, y el asesor presidencial Santiago Caputo.

Durante el viaje exprés, el mandatario espera poder participar de la ceremonia de homenaje a Charlie Kirk, el activista conservador asesinado de un disparo el 10 de septiembre mientras participaba de una presentación en la Universidad del Valle de Utah, que tendrá lugar a las 17.

La jornada concluirá tras la firma del libro de visitas de la Blair House y la protocolar fotografía con el personal de la Casa de Huéspedes, y a las 22 la delegación encarará el regreso al país para arribar a territorio argentino a las 8 del miércoles.

Con agencia de Noticias Argentinas.