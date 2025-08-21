Federico Sturzenegger increpó al presidente de la Cámara de Comercio por una cautelar y lo calificó de «casta»

El ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, protagonizó un tenso cruce con Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio (CAC), durante su discurso en el Council of the Americas, celebrado este jueves en el Hotel Alvear Palace. Ante el auditorio, Sturzenegger le pidió a Grinman que retire una medida cautelar que había solicitado ante la Justicia, en relación con el cobro de aportes obligatorios de las cámaras comerciales.

«Cuando recordaba este tema de usar la justicia para no pagar impuestos, es importante que el resto de las organizaciones no usen la justicia para mantener sus privilegios», dijo Sturzenegger, en referencia a un aporte que desde 2008 cobraba el Instituto Argentino de Capacitación para el Comercio (Inacap). El ministro agregó: «Mario, te pido por favor, sería un gran gesto bajar esa cautelar», informó el medio Infobae.

Grinman respondió con firmeza: «Bueno, estamos en democracia», frase que fue acompañada con aplausos por parte del auditorio. Según explicó luego a Infobae, la CAC no es la autora de la cautelar: “El que lo hizo fue el Inacap, que trabaja para 500 cámaras de todo el país. No es una decisión nuestra. Le dije al ministro: vos hacé tu trabajo, que yo haré el mío”.

El presidente de la CAC aclaró que Inacap es un instituto dedicado a la capacitación empresarial, con vida propia y personería jurídica, y que recurrió a la Justicia para cumplir con su estatuto, tras la aplicación del decreto 149/2025 que eliminó los aportes obligatorios a cámaras para empresas no asociadas. Según ese decreto, los pagos a entidades como Inacap ahora son voluntarios, con un flujo de recursos que antes rondaba los $5.600 millones mensuales.

El ministro de Desregulación aclaró que la medida busca que las empresas no afiliadas no se vean obligadas

Sturzenegger explicó que la medida busca evitar que convenios colectivos impongan cargas económicas a empresas no afiliadas: «La mayoría de las organizaciones empresariales trabajan con un esquema de aportes voluntarios. No hay que usar la justicia para que tus afiliados hagan un aporte obligatorio que entiendo que nadie quiere pagar».

Grinman, por su parte, señaló que ni la CAC ni él se sintieron aludidos cuando Sturzenegger los llamó «casta»: «La Cámara Argentina de Comercio tiene más de 100 años de trayectoria y un enorme prestigio. El ministro dirá lo que quiera; estamos en democracia».