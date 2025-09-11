Fentanilo contaminado: avanza la investigación contra funcionarios de Salud que debían controlar los laboratorios

Por las muertes por fentanilo contaminado, avanza la causa que lleva el juez federal Ernesto Kreplak. Se investiga a los funcionarios de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) y del Instituto Nacional de Medicamentos (Iname. Ambos son organismo que dependen del Ministerio de Salud. La justicia indaga sobre fallos en los controles y omisiones en las regulaciones. Ya hubo siete allanamientos. Uno de los imputados es Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma Group SA y Laboratorios Ramallo, lugares donde se elaboró el producto vinculado al fallecimiento de casi 100 pacientes.

La investigación incluye a la titular de la Anmat, Nélida Agustina Bisio, y de la extitular del Iname, Gabriela Carmen Mantecón Fumadó. Según señaló Infobae, uno de los puntos que busca acreditar la Justicia es si García Furfaro se reunió en enero pasado con la titular de la Anmat. como declaró en su indagatoria.

El medio de Buenos Aires además indicó que los peritos bajo las ordenes del juzgado federal de La Plata lograron abrir varios de los teléfonos celulares secuestrados, entre ellos los de Bisio.

Por la causa, también fueron allanados otros domicilios de integrantes del Iname. Los procedimientos fueron en las casas de Ana Laura Canil, directora de fiscalización y gestión de riesgo, de Mariela Baldut, directora de poscomercialización y acciones regulatorias, y de Maximiliano Carlos Lalin, jefe de departamento de inspectorado.

Calificaron como «criminalidad compleja» la causa por fentanilo contaminado

El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., fue detenido en agosto pasado por la causa investiga las 96 muertes por fentanilo contaminado.

Según señaló Noticias Argentinas, la decisión del juez Kreplak respondió a un pedido de los fiscales federales, quienes calificaron el caso como un hecho de «criminalidad compleja» que involucra a un «conglomerado empresarial organizado». Las detenciones se produjeron tras meses de investigación.

Senadores pidieron la apertura de una investigación por Andis y fentanilo contaminado

Tres senadores opositores presentaron una nota ante la Comisión de Revisora de Cuentas para que le encomiende a la Auditoría General de la Nación (AGN) la apertura de una investigación en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) por el escándalo de los audios del ex titular de esa entidad Diego Spagnuolo. Además solicitaron otra auditoría en la ANMAT para “obtener conocimiento preciso de cuáles son sus procedimientos y sistemas de alerta”. Además, pidieron hacer foco en los laboratorios HBL Pharma y Ramallo por el caso del fentanilo contaminado

La iniciativa fue impulsada por los senadores porteños Martín Lousteau (UCR) y Guadalupe Tagliaferri (PRO) y por el fueguino Pablo Blanco (UCR).