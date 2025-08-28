Fernández Oro recaudó $285.300 millones en la segunda subasta de tierras para comprar maquinaria

La segunda subasta pública de Fernández Oro que se llevó adelante en el Salón de STIHMPRA, fue un éxito: el municipio logró vender 14 lotes de los terrenos que quedaron sin vender en el primer remate realizado en junio y recaudó 285.300 millones de pesos.

En diálogo con Diario RÍO NEGRO, el intendente de Gustavo Amati celebró la compulsa y confirmó que los fondos obtenidos en la subasta serán invertidos en la adquisición de la nueva maquinaria pesada como un vidrio-compactador y una hidrogrúa, también se evaluará la posibilidad de un mini cargador.

De los 19 lotes que salieron a subasta, sólo cuatro no recibieron ofertas. Estos terrenos están ubicados en los barrios Raynaud y Reggio, y cuentan con servicios de electricidad y agua. Ante esta situación, el intendente adelantó que se analiza la posibilidad de lanzar un concurso de precios a sobres cerrados, contemplando además opciones de financiación a corto plazo para facilitar el acceso.

«Es un paso importante para la comunidad de Fernández Oro para obtener maquinaria que permita mejorar los servicios en la ciudad que es uno de los compromisos que tiene esta gestión. Además, agradezco a las áreas municipales que ayudaron a llevar adelante la subasta, al Concejo Deliberante, al Colegio de Martilleros y a los participantes por elegir esta ciudad que está creciendo muchísimo», celebró el jefe comunal.

La subasta pública se realizó en el Salón de STIHMPRA. (Foto: Matías Subat)

¿Qué se compró con los 600 millones de pesos recaudados en la primera subasta de Fernández Oro?

En su primera subasta Fernández Oro logró vender 39 de 54 parcelas municipales que ofrecieron y recaudó aproximadamente 600 millones de pesos. Lo recaudado se invirtió en la compra de nueva maquinaria y vehículos 0 km destinados a reforzar la flota municipal.

La apertura de sobres de la licitación se llevó a cabo en julio, con un presupuesto oficial de 900 millones de pesos. De ese total, el municipio contribuyó con 300 mil pesos, que se sumaron a lo recaudado previamente en el primer remate.

Entre las maquinarias obtenidas se destacó la compra de una moto niveladora y tres camiones.