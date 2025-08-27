Intenso remate de terrenos municipales de Roca: se vendieron casi todos los lotes, cuáles fueron los precios

El tercer día de remate de terrenos de la municipalidad de Roca, principalmente en barrios cerrados, terminó este miércoles con la venta de 23 lotes de un total de los 32 que se sacaron a la venta. Fue el tercer miércoles consecutivo en que el municipio subastó propiedades y en esta ocasión un terreno en Quintu Panal con muy buena ubicación y tamaño fue por el que se pagó el precio más elevado.

A las 10,20 comenzó este miércoles el remate con la lectura de las condiciones de venta y luego comenzaron a comercializarse los terrenos, ubicados los barrios cerrados La Toscana, San Telmo, la Magdalena, Chacras del Sur, De la Cruz, Portal de San Miguel, Sol del Valle y La Horquilla, entre otros.

En áreas abiertas se vendieron lotes en el barrio Central, J. J. Gómez y Quintu Panal, entre otros.

Los valores de los terrenos subastados en las tres oportunidades salieron a remate con precios de aproximadamente el 60% del valor de mercado. Si en la primera vuelta no había ofertas el valor bajaba un 15 más.

Con la suba del dólar oficial en las últimas semanas la subasta cobró aún mayor interés y eso se notó en la cantidad de gente que asistió.

El lote estrella del remate de terrenos municipales de Roca

El terreno por el que se sabía iba haber una fuerte puja cumplió con los pronósticos. El lote de más de 1.100 metros cuadrados en pleno barrio Quintu Panal sobre calle México (prácticamente área céntrica de la ciudad) salió a remate en 42,5 millones de pesos en primera vuelta.

Rápidamente el precio escaló y casi lo duplicó ante el fuerte interés de los compradores. Finalmente el tercer martillazo de «vendido» fue a 80,5 millones de pesos, que a valor del dólar oficial son casi 60.000 dólares. A precio de mercado un lote en esa zona se calcula en unos 100.000 dólares.

Como en los anteriores dos miércoles de subasta también se vendieron lotes en La Toscana, sobre el paseo del Bicentenario, a valores que fueron de los 32,5 millones a 44,7 millones de pesos por terrenos de 600 a 745 metros cuadrados, o entre 23.000 y 32.000 dólares.

En el caso del barrio San Telmo (ubicado a 500 metros de la Ruta 22, sobre la calle Gobernador Castello) los valores oscilaron entre 19,5 y 25,5 millones de pesos por lotes de entre 600 y 860 metros cuadrados. Entre 14.000 y 18.500 dólares a moneda estadounidense.

El barrio Central, en el este de la ciudad, en la zona de Jujuy y Güemes, es otro sector que tuvo un fuerte interés de los compradores por su ubicación y la variedad de emprendimientos que se pueden realizar en esta zona.

Una vez se vendieron todos los terrenos que se subastaron por valores entre 12 y 27 millones de pesos, por lotes de dimensiones de entre 300 y 500 metros cuadrados. Pasado a moneta estadounidense los valores fueron de 8.700 a 19.000 dólares.

Finalmente, un amplio lote en J. J. Gómez de 3.400 metros cuadrados 37 millones de pesos luego de un animado remate que había comenzado en 30,6 millones, casi 27.000 dólares al valor oficial del día.