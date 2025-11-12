Aval para Rolando Figueroa: la Legislatura aprobó nuevos créditos internacionales y el bypass de Añelo

La Legislatura de Neuquén aprobó en general esta tarde las solicitudes de endeudamiento enviadas por el gobierno de Rolando Figueroa para acceder a dos créditos de 150 millones de dólares cada uno con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID). También fue avalado el proyecto del fideicomiso para que un grupo de empresas petroleras financien la construcción de un bypass vial en Añelo, la zona caliente de Vaca Muerta.

Las tres iniciativas serán votadas en particular mañana para que finalmente se conviertan en ley.

Un crédito del Banco Mundial para Neuquén: el proyecto aprobado en la Legislatura

El proyecto para autorizar el crédito con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) fue sancionado con 26 votos a favor y cinco en contra. El jefe del bloque oficialista, Ernesto Novoa (Comunidad), y el diputado del PRO, Marcelo Bermúdez, defendieron el pedido del Ejecutivo entendiendo que permitirá hacer obras de infraestructura necesarias para la provincia.

«Estamos acostumbrados a que los créditos se tomen para pagar deudas o salarios, ahora se están haciendo para hacer obras de infraestructura«, dijo Novoa durante la discusión en el recinto.

Tanto este crédito como el que se solicitó con el BID habían convocado el martes al ministro de Economía, Guillermo Koenig, que explicó sus características acompañado por la secretaria de Hacienda y Finanzas, Carola Pogliano, y la titular de la secretaría de Obras Públicas, Tanya Bertoldi.

Bermúdez, al tomar la palabra, dijo que el financiamiento en este caso será utilizado para mejorar la infraestructura vial de la provincia, concretamente, para asfaltar tres rutas: la 65 que va a Villa Traful, la 63 que llega a Villa Meliquina y la 54 que une a Manzano Amargo con Varcarco.

Los desembolsos, además, se destinarán a obras de saneamiento y agua, así como también a la realización de proyectos ejecutivos descritos como importantes para Neuquén, como la pavimentación de la ruta que conecta el paso Pichachén desde la localidad de Los Guañacos.

Según explicaron los diputados, el crédito tiene una tasa inferior al 6%, cuenta con un plazo de gracia para empezar a pagarse de hasta siete años y ofrece al menos 30 años para terminar de abonarse.

Los desembolsos se irán activando a medida que se certifiquen los avances de obras, añadió Bermúdez. Esto, remarcó, da garantía de que los trabajos «estén al 100%» una vez que el préstamo se haya enviado en su totalidad.

Los cinco votos en contra provinieron de Unión por la Patria y los legisladores de la Izquierda, bloques que cuestionaron la decisión oficial de recurrir al endeudamiento.

Luz verde para el fideicomiso que construirá un bypass vial en Añelo

Inmediatamente después se dio tratamiento al proyecto para ratificar el fideicomiso del bypass de Añelo. Fue aprobado en general por 28 votos a favor y tres en contra.

Tiene como propósito lograr la pavimentación de unos 51 kilómetros que conectarán las rutas provinciales 8 y 17, en las inmediaciones de la localidad que focaliza el desarrollo de Vaca Muerta.

Durante su discusión hubo algunos planteos contra el rol de las petroleras, que formarán parte del convenio con 51 millones de dólares más IVA a partir de un fideicomiso administrado por la empresa financiera TMF Trust Company Argentina SA.

«Una donación con cargo no es una donación con cargo», cuestionaron desde Unión por la Patria.

Para Novoa es incorrecto hablar de «rentabilidad», ya que lo que se habilitará para las firmas será un «proceso de recupero», que tampoco estará garantizado.

Las obras tendrán un plazo de realización de 18 meses y una vez culminadas, permitirán la instalación de peajes en las dos rutas mencionadas. El cobro no alcanzará a los automóviles radicados en la provincia y lo que se recaude irá al mantenimiento de las trazas, la administración del fideicomiso y, en última instancia, al repago para las petroleras.

Las empresas que se presentaron como fiduciantes son: YPF, Vista Energy Argentina, Pluspetrol, Pan American Energy, Pampa Energía, Tecpetrol, Chevron Argentina, Phoenix Global Resources y Total Austral.

Otro crédito para Neuquén: 150 millones de dólares del BID

Los diputados también aprobaron hoy otro crédito solicitado por el Gobierno provincial.

Se trata del aval para tomar un préstamo por 150 millones de dólares con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que, por sus condiciones, fue tratado en una sesión especial convocada luego de la ordinaria.

El proyecto recibió 27 votos a favor y cuatro en contra. Rechazaron la iniciativa: Andrés Blanco y Julieta Ocampo (Izquierda), Brenda Buchiniz (Cumplir) y Lorena Parrilli (Unión por la Patria).

De acuerdo a lo explicado ayer por Koenig, el financiamiento se utilizará para regularizar asentamientos sin registro dominal, mejoramiento urbano y desarrollo de servicios básicos en zonas sin acceso.

Al igual que el préstamo gestionado con el BIRF, el oficialismo destacó los plazos de gracia para comenzar a pagarlo y la baja tasa de interés ofrecida.

Los desembolsos, aclararon, se destinarán por etapas a partir del año que viene.