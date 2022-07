Figueroa quiere revisar la convocatoria a internas en el MPN

El diputado nacional por Neuquén, Rolando Figueroa le envió una carta abierta al gobernador y presidente de la Junta de Gobierno del Movimiento Popular Neuquino, Omar Gutiérrez, en la que le expresa, a medias tintas, la necesidad de “revisar” la decisión de ir a internas para renovar las autoridades del partido.

Adhiere, en un tono más explícito, a la propuesta de la corriente Azul y Blanca, liderada por el petrolero Guillermo Pereyra de convocar a una mesa de trabajo integrada por todos los sectores para debatir y definir la posible integración de los órganos de conducción partidarios.

En la misiva que se dio a conocer ayer, Figueroa no expresa tácitamente su posición en contra de las internas, tampoco lo hacen desde el interior del sector que representa. Sin embargo, en uno de los párrafos, el legislador nacional manifiesta que “hemos venido señalando hace tiempo, que existe un claro divorcio entre los partidos políticos y la sociedad y eso nos obliga a revisar nuestra agenda. Es imprescindible en este contexto tan complicado ofrecerle a la gente respuestas a los problemas y no generar nuevos motivos que profundicen la distancia que ya existe. En este sentido, estamos convencidos que no es momento de elecciones, por el contrario, debemos poner el foco en la agenda de la gente, la cual hoy está lejos de los procesos electorales”.

Párrafo siguiente sostiene que es necesario aunar criterios entre todos los sectores para encontrar el mecanismo más acertado para “llevar adelante las distintas instancias con el menor costo y desgaste, en todos los sentidos y aspectos”.

Y en ese sentido, Figueroa le reclama a Gutiérrez que en esa “mesa de trabajo de unidad”, se incorporé también la discusión sobre los 20 puntos de la Carta Orgánica del MPN que su sector propuesto revisar. Entre otras cuestiones, apuntan a la reapertura del partido a los independientes, la modificación del requisito de antigüedad dentro del partido para las candidaturas, la democratización de los procesos internos y su fiscalización y la incorporación de la boleta única y del sistema D´Hont para el reparto de cargos.

Y en tren de realizar modificaciones, Figueroa insistió con un reclamo que pretende sea atendido. Considera que los cargos de conducción del partido no pueden recaer en quienes detentan cargos públicos.

“La experiencia indica que el partido cumple mejor su rol cuando está separado de aquellos que circunstancialmente ejercen un cargo público. Esta Incompatibilidad implica, en su grado máximo, que quien ejerce el cargo de gobernador de la provincia no puede ser al mismo tiempo presidente del partido”.

A lo largo de su carta, el diputado nacional no deja planteada claramente su postura a favor o en contra de realizar internas partidarias. Sin embargo, al proponer y solicitar una mesa de trabajo y de consenso con todos los sectores del MPN para analizar cómo se elegirán las nuevas autoridades, al menos deja planteada la duda de sí son oportunas o no en estos momentos políticos. Expresión, por otro lado, que lo acercaría más a un no que a un sí.

“Por las razones expuestas y en pos de propiciar una discusión madura que nos sitúe a la altura de nuestra historia y de las necesidades reales de nuestra gente, quedó a la espera que se convoque a las partes para transitar este período con la responsabilidad y apertura que los tiempos exigen”, cierra su misiva.

Las elecciones internas del partido provincial fueron fijadas para el 21 de agosto. Al menos tres sectores ya reservaron color para participar: los Azules oficialistas, Ricardo Soiza con la lista Amarilla y Daniela Sifuentes por la Turquesa .