Figueroa y Weretilneck lanzan un contundente mensaje anticentralista desde Bariloche

Los gobernadores Weretilneck y Figueroa, con los candidatos, y el intendente Cortés, que organizó este encuentro en Bariloche. Foto: Gentileza.

Desde Bariloche, el gobernador Figueroa destacó el rol de Weretilneck en la defensa del puerto patagónico para Vaca Muerta. Por su parte, el mandatario rionegrino anunció importantes obras de gestión local y denunció el abandono que sufren las provincias del interior del país. (Gentileza)

Con una fuerte impronta de unidad regional, los gobernadores de Neuquén y Río Negro, Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, se encontraron en Bariloche para consolidar un frente político común en defensa de los intereses de la Norpatagonia.

El acto, que tuvo lugar en la Asociación de Empleados de Comercio, sirvió de plataforma para un enérgico llamado a la oposición al «centralismo porteño», un mensaje que resonó con particular fuerza entre los asistentes.

El encuentro, que se realizó tras la participación de los mandatarios en la Convención Anual del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), demostró un claro alineamiento entre ambos gobernadores.

El gobernador Rolando Figueroa, en su intervención, destacó la amistad y el trabajo conjunto, haciendo hincapié en la defensa de los recursos regionales. Con una clara alusión a la infraestructura de Vaca Muerta, Figueroa remarcó cómo la fortaleza de Weretilneck fue clave para que la producción de la cuenca no terminara siendo «manoteada por los de Buenos Aires».

«Con Alberto Weretilneck, ustedes saben que tuvimos un debate para saber por dónde íbamos a sacar la producción de Vaca Muerta», afirmó Figueroa.

«Como siempre, los de Buenos Aires quisieron manotearnos hasta el Puerto, y gracias a la fortaleza de Alberto hoy vamos a exportar un producto patagónico, por un puerto patagónico, con trabajadores patagónicos. La Patagonia le debe a Alberto Weretilneck un puerto que exporta por la Patagonia».

Weetilneck: «Bariloche y la Provincia estuvieron desencontrados»

El gobernador Alberto Weretilneck agradeció a los presentes por su esfuerzo. Su discurso se centró en la histórica desconexión entre la provincia y Bariloche, una situación que, según él, se asemejaba a lo que hoy viven con el gobierno nacional.

«Durante muchos años la provincia y Bariloche estuvieron desencontrados. Durante muchos años cada uno de ustedes veía que pasaba lo que hoy nos pasa con Buenos Aires, que el resto de la provincia se llevaba el esfuerzo y el trabajo de los barilochenses y la provincia no les devolvía nada», manifestó.

En un gesto de compromiso y gestión, Weretilneck anunció una serie de obras de gran impacto para la localidad. Entre ellas, destacó la construcción de una de las obras de agua más grandes de la provincia, que garantizará agua potable para 75.000 residentes, buscando resolver los históricos problemas de abastecimiento en barrios como Aguelgüé, Malvinas y Frutillar.

Se comprometió a que la provincia invertirá más de mil millones de pesos para finalizar la sede de la Universidad de Río Negro, abandonada al 95% por el gobierno nacional, para que los jóvenes locales puedan estudiar.

El mensaje político más fuerte llegó al final, cuando Weretilneck vinculó el «centralismo porteño» con problemas sociales concretas. Hizo referencia al agravio sufrido por las familias con miembros con discapacidad, el destrato hacia los jubilados —mencionando la quita de medicamentos gratis del PAMI— y el desfinanciamiento de las universidades públicas.

«Ustedes saben con todo lo que está pasando en contra de lo que vivimos en el interior del país», dijo, antes de hacer un llamado a la acción.

«Pensemos en cómo nos defendemos del Obelisco, la única manera de defendernos es con senadores y con diputados rionegrinos. Esto que vienen cada cuatro años a prometernos espejitos de colores, sabemos que después no los vemos nunca más», concluyó, pidiendo el voto por los candidatos Andrea Confini, Facundo López y Juan Pablo Muena.

El evento también contó con las palabras del intendente Walter Cortés, quien detalló la gestión municipal y el plan de pavimentación en curso.