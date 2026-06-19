Encontraron en Chaco a una mujer que era buscada en Buenos Aires: estuvo 11 años desaparecida

La mujer declaró que estuvo residiendo en el Chaco por voluntad propia, a pesar de contar con un pedido de búsqueda activa (Foto: gentileza)

La policía de Chaco registró a dos mujeres que se encontraban en una estación de servicio sobre la Ruta Nacional 16 al kilómetro 115. Al solicitar los datos de las dos, se percataron que una de las individuas tenía dos pedidos de averiguación de paradero en Buenos Aires.

Cuando los oficiales retuvieron a la mujer, ella misma afirmó que se encontraba en la región por voluntad propia y conocía la situación y pedido de búsqueda por ella. El cuerpo policial no reveló detalles ni información de la persona.

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El hallazgo puso fin a una extensa investigación que se mantuvo activa durante más de una década. La denuncia por averiguación de paradero derivó en distintas medidas de búsqueda realizadas por organismos judiciales y fuerzas de seguridad de varias jurisdicciones.

La mujer era buscada desde 2015, cuando perdió contacto con su familia en territorio bonaerense. Con el paso de los años, el expediente continuó abierto y se incorporaron nuevas herramientas de investigación para intentar determinar qué había ocurrido.

Fue localizada en la provincia de Chaco y su identidad pudo ser confirmada tras una investigación que permitió reconstruir su paradero. El trabajo conjunto entre distintas dependencias permitió reunir información que orientó las pesquisas hacia el norte del país.

Una vez identificada, las autoridades confirmaron que se encontraba con vida y procedieron a informar la novedad a los organismos intervinientes y a sus familiares.

Tras el hallazgo, se realizaron las actuaciones correspondientes para verificar su identidad y establecer las circunstancias en las que había permanecido durante todos estos años. La Justicia también tomó intervención para determinar si existió algún delito vinculado con su desaparición.

Con información de Infobae