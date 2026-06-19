Nicolás Occhiato rompió el silencio tras la polémica por la falsa noticia sobre Jorge Messi

El fundador y conductor de Luzu TV, Nicolás Occhiato, se refirió a la controversia que se generó luego de que se difundiera una versión falsa sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y aseguró que, pese a las críticas recibidas, fueron varios los medios tradicionales los que también replicaron información errónea. Además, negó que las marcas que auspician al canal hayan decidido retirarse.

Durante el inicio de una nueva emisión de Nadie Dice Nada (Luzu TV), el conductor decidió abordar el tema y dar por cerrado el episodio que se originó cuando Florencia Peña dio por cierta una versión que circulaba en redes sociales sobre el estado de salud del padre del capitán de la Selección Argentina.

«Los errores humanos le pueden pasar a cualquiera»

«Uno como cabeza de canal tiene que tomar decisiones y también tiene costos que afrontar. Hay errores, errores humanos que le pueden pasar a cualquiera», expresó Occhiato al comenzar su descargo.

El conductor también reveló que se comunicaron con las personas afectadas para pedir las disculpas correspondientes.

«Hablamos con las personas que teníamos que hablar, pedimos las disculpas que teníamos que pedir y está todo recontra aclarado. Lo más importante es que las personas en cuestión están bien«, afirmó.

La crítica de Occhiato a los medios que replicaron rumores

En otro tramo de su mensaje, Occhiato cuestionó el tratamiento que algunos medios hicieron del caso y remarcó que, mientras señalaban el error cometido en Luzu, también difundían versiones sin confirmar sobre la situación interna de la empresa.

«Les quita bastante seriedad a quienes se jactan de criticar y señalar con un dedo a alguien que se equivoca. Sí, hubo un error y se pidieron disculpas. Pero quienes hacen eso mientras generan más fake news tampoco merecen mi respeto ni el de nadie«, sostuvo.

Tras el escándalo Occhiato resolvió desvincular a Florencia Peña y a parte del equipo de producción involucrado en el episodio.

El respaldo de la audiencia y la desmentida sobre las marcas

El conductor también destacó el apoyo que recibió por parte de la comunidad que sigue a Luzu TV.

«Hay algo que nosotros tenemos y que muchos de los medios que ayer se jactaron de querer hacernos mierda no van a tener nunca: una comunidad que entiende desde dónde hablamos«, aseguró.

Además, aprovechó para desmentir una de las versiones que más repercusión tuvo en las últimas horas: la supuesta salida de varias marcas comerciales del canal.

«Para todos los que estaban contentos diciendo que era el final de Luzu, no se bajó ninguna marca. Seguimos acá, vamos a seguir yendo a los partidos. Todo eso que se dijo también fue mentira«, afirmó.

Antes de concluir, Nico Occhiato insistió en que la situación ya fue aclarada con las personas involucradas y que el tema está cerrado.

«Para todos los que estaban contentos diciendo que era el final de Luzu, no se bajó ninguna marca. Seguimos acá, vamos a seguir yendo a los partidos. Todo eso que se dijo también fue mentira», concluyó.