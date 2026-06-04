Girsu en Río Negro: concluyó el registro de recuperadores para el nuevo plan integral de residuos del Alto Valle

Uno de los operativos más importantes se desarrolló en Cipolletti. Foto: Gobierno de Río Negro.

Más de 200 recuperadores urbanos de distintas localidades del Alto Valle fueron incorporados al registro regional impulsado por la Provincia de Río Negro y los municipios que integran el plan para transformar la basura del Alto Valle. La información recopilada servirá como base para futuras políticas de inclusión social y fortalecimiento de la economía circular.

El operativo alcanzó a trabajadores de Cinco Saltos, Campo Grande, Contralmirante Cordero, Allen, Fernández Oro y Cipolletti. Con los datos obtenidos, los organismos involucrados podrán elaborar diagnósticos sobre las condiciones laborales del sector y planificar acciones específicas de acompañamiento y capacitación.

Actualmente, los equipos técnicos avanzan en la validación final de la información relevada y en la incorporación de casos pendientes para garantizar que ninguna persona quede fuera del proceso.

Un paso clave para el reciclaje en el Alto Valle

El registro forma parte del Plan de Inclusión Social (PISO) vinculado al sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu), una estrategia que busca mejorar el tratamiento de residuos y reconocer el rol que cumplen los recuperadores urbanos dentro de la cadena de reciclado.

Desde la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático destacaron que el relevamiento permitirá fortalecer políticas públicas orientadas al trabajo digno y a la consolidación de la economía circular en la región.

En los próximos días se prevé la difusión de los primeros resultados estadísticos, que ofrecerán una radiografía actualizada del sector.

Cipolletti concentró la mayor convocatoria

Uno de los operativos más importantes se desarrolló en Cipolletti, donde participaron más de 100 recuperadores urbanos. Debido a la magnitud de la convocatoria, las tareas debieron organizarse en dos espacios simultáneos: el salón comunitario Santa Elena y el Basural a Cielo Abierto (BCA).

La actividad demandó la intervención coordinada de distintas áreas municipales para garantizar el desarrollo de las jornadas y la atención de los participantes.

Mientras continúa la etapa de validación, los equipos territoriales siguen trabajando en cada localidad para completar registros pendientes y atender situaciones excepcionales. El objetivo es consolidar una base de datos que permita avanzar en políticas de inclusión y mejorar la gestión integral de residuos en todo el Alto Valle.