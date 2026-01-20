Compraron, pero no pueden entrar: el reclamo de 80 familias por un loteo sin servicios en Plottier

Un loteo en Plottier al que nunca le llegaron los servicios motivó el reclamo de alrededor de 80 familias que, en su momento, adquirieron los terrenos bajo la promesa de que en poco tiempo recibirían la luz, el agua y el gas. A casi siete años de comprar sus parcelas, piden que el municipio intervenga como mediador para llegar a una solución. Desde la intendencia, en cambio, afirman que el proyecto no cumplió con los pasos administrativos y que se trata de «un tema entre compradores y loteador».

La comercialización del desarrollo comenzó en 2019, en un predio que antiguamente era una chacra, en cercanías de la intersección de la avenida Roca y la calle Percy Clark.

Para descartar inconvenientes catastrales, los afectados recurrieron al Ejecutivo municipal para consultar sobre la viabilidad del loteo llamado «Fontana». Allí se entrevistaron con la dirección de Obras Particulares, que, según afirmaron, en ese entonces estaba a cargo del actual intendente Luis Bertolini.

«Nos dijeron que el loteo era factible y que podíamos comprar con tranquilidad«, recordó a Diario RÍO NEGRO Verónica Miranda, una de las compradoras afectadas y vocera del reclamo.

«Lo único que hicieron fueron dos cuadras de cordón cuneta»

La mujer indicó que los terrenos tuvieron una amplia difusión en la ciudad, incluso con la instalación de dos carteles publicitarios en arterias intensamente transitadas de Plottier.

Sin embargo, el paso de los años y la demora de las obras para llevar los servicios alertaron a las familias, que decidieron ponerse en contacto con el desarrollador de forma conjunta para saber qué estaba pasando.

Piden que el municipio intervenga como mediador. Foto: gentileza.

El hombre, de apellido Lezcano, les dijo que los trabajos se iban a concretar y dio plazos para su ejecución que finalmente no se cumplieron. «Eso pasó una innumerable cantidad de veces y lo único que se hizo fueron dos cuadras de cordón cuneta«.

La preocupación se trasladó entonces al Concejo Deliberante de Plottier, en el que realizaron una presentación, y a la municipalidad local. Esta última los recibió una vez más a través de la dirección de Obras Particulares, donde se les explicó que, aunque el expediente del loteo existía, todavía faltaban sellos y la conclusión formal del trámite.

Según dijo la vocera, el predio continúa figurando como una chacra ya que tampoco se pagó el canon ante el área de Catastro para cambiar la categoría de la tierra. «Los lotes los tenemos delimitados y sabemos cuál pertenece a cada uno, pero no están formalmente individualizados«.

Una versión diferente

Ante la consulta de Diario RÍO NEGRO, fuentes oficiales indicaron que el conflicto se originó por el loteador, que comenzó a comercializar los lotes aunque los pasos administrativos para habilitar el barrio no se habían completado.

De acuerdo a lo establecido por ordenanza, en Plottier existen tres instancias antes de que un proyecto consiga el visto bueno definitivo. En este caso, explicaron, el desarrollador solo envió una nota para consultar sobre la viabilidad de la iniciativa.

«Se le contestó que era factible, lo que no quería decir que podía empezar a vender», añadieron desde el municipio. Además, indicaron que en cercanías a la fallida urbanización se ubicaron otros desarrollos que completaron la documentación y pudieron comercializarse sin dificultades.

En el sitio web de la localidad, aparece un listado oficial con el estado de todos los loteos de Plottier. El registro nombra al proyecto Fontana solo con un visado previo, que es el primero de todos los pasos a cumplir.

Desde la comuna recordaron que recomiendan a los vecinos «consultar la nómina de loteos» en el sitio oficial, llamado «Registro único Municipal de Loteos y Urbanización».

El pedido de los damnificados: «Queremos ver al intendente esta vez»

El último contacto de los damnificados con la empresa desarrolladora fue en diciembre y ahora piden que sea la municipalidad la que intervenga como mediadora entre ellos, el privado y quien fue el propietario de las tierras, al que también vinculan con el proyecto urbanístico.

Las familias cuestionaron a la comuna por «intentar desligarse» del tema. En principio, el gobierno local se comprometió a recibirlos durante el mes de febrero. «Queremos ver al intendente esta vez», dijo Miranda.

Uno de los planos del loteo. Foto: gentileza.

«En Plottier existe una ordenanza sobre los desarrollos urbanísticos, que es la 1913, que establece una garantía en caso de que los desarrolladores no realicen los servicios. No entendemos por qué las autoridades no ejecutan esa garantía si la ordenanza está», expresó.

«No es una toma, compramos de manera legal y hoy nos sentimos estafados porque no nos acompaña nadie», sostuvo y añadió: «Somos todos ciudadanos de Plottier, hubo gente que vendió autos y gastó sus ahorros, y todavía no tiene su terreno».

Sobre el final, afirmó que el planteo no busca que la municipalidad «se haga cargo de los servicios«, sino que intervenga con el desarrollador y facilite las gestiones para contar con las conexiones que hacen falta en el transcurso de este año.