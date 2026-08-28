Gremios petroleros de Mendoza se organizan frente a la reducción de puestos de trabajo y la falta de inversión en el sector

La preocupación por el futuro del empleo en la industria hidrocarburífera llevó a tres gremios de Mendoza a unificar sus reclamos. Petroleros Jerárquicos, Petroleros Privados y Camioneros se reunieron en Maipú para analizar la situación que atraviesan los trabajadores vinculados con la actividad y definir una estrategia común frente a las dificultades que enfrenta el sector.

El encuentro reunió a Julián Matamala, Gabriel Barroso y Ricardo Letard, secretarios generales del Sindicato del Personal Jerárquico y Profesional del Petróleo y Gas Privado de Cuyo, del Sindicato de Petroleros Privados y del Sindicato de Camioneros de Mendoza, respectivamente.

Según informaron los gremios, la principal preocupación planteada durante la reunión fue la pérdida de puestos de trabajo, a la que los dirigentes sumaron la falta de nuevas inversiones y el deterioro de las condiciones laborales. También señalaron como temas centrales la seguridad de quienes trabajan en la actividad y el cuidado ambiental.

Para los sindicatos, la combinación de estos factores genera un escenario cada vez más delicado para la actividad petrolera mendocina y puede terminar afectando la paz social si no aparecen respuestas.

El conflicto por los puestos de trabajo

Uno de los casos que expuso la tensión que atraviesa actualmente la cadena petrolera en Mendoza es el de Transgriff S.A., empresa dedicada al transporte de petróleo.

En los últimos días, el Sindicato de Camioneros había advertido sobre la posible pérdida de alrededor de 100 puestos de trabajo en la compañía debido a una reducción de los servicios contratados. Frente a esta situación, el gremio reclamó la intervención del gobernador Alfredo Cornejo.

El planteo fue incorporado al análisis realizado por los tres sindicatos en Maipú. Para las organizaciones, lo que ocurre con Transgriff no debería analizarse como un conflicto aislado, sino como parte de una problemática más amplia vinculada con la reducción de fuentes laborales dentro de la actividad hidrocarburífera provincial.

En ese sentido, los dirigentes marcaron una diferencia entre el crecimiento que se busca impulsar en la producción y la situación que atraviesan quienes trabajan en la cadena petrolera.

“Los trabajadores no pueden seguir siendo la variable de ajuste. Sin trabajadores no hay industria”, señalaron después del encuentro.

Reclamo por inversiones y condiciones laborales

La discusión sindical se da mientras Mendoza intenta fortalecer su actividad petrolera mediante políticas orientadas a incrementar la producción y atraer inversiones.

Los gremios no cuestionan solamente el nivel de actividad, sino que reclaman que las inversiones y el crecimiento productivo tengan un impacto concreto sobre el mercado laboral. En particular, buscan que se sostengan los puestos existentes, se generen nuevas oportunidades de empleo y se garanticen condiciones laborales adecuadas.

A la discusión por el empleo se agregan las preocupaciones relacionadas con la seguridad en las operaciones y el cuidado del medio ambiente, dos aspectos que los sindicatos consideran inseparables de cualquier estrategia de expansión de la actividad.

La reunión en Maipú abrió una nueva etapa en la relación entre las organizaciones. Los tres gremios acordaron avanzar en un plan de acciones conjuntas para defender los puestos de trabajo de la industria petrolera y exigir respuestas tanto a las empresas como al Gobierno provincial.