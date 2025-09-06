Fuerza Patria se activa con una primera misión en Río Negro: organizar la campaña

Fuerza Patria busca su inicial organización proselitista. En Bariloche se reunió en un encuentro promovido por los tres candidatos que son de la ciudad: Ana Mark al Senado, y Adriana Serquis y Leandro Costa Brutten a Diputados, mientras que Martín Soria, como cabeza de la lista, se concentró en contactos en el Alto Valle.

El diputado estuvo el jueves en Regina, intensificó sus recorridas en Roca, este lunes concurrirá a Huergo y tiene agendado un encuentro este viernes con militantes en Cipoletti.

El mensaje inicial redunda en la unidad lograda y, luego, se potencia con el propósito de constituirse en un “freno para Milei”.

En Bariloche, el encuentro realizado se presentó como una “celebración de la unidad” y se planteó como una “organización para una victoria en la ciudad”.

Martín Soria, que encabeza el tramo al Senado, estuvo en la Unidad Basica de Regina. Foto: Gentileza.

El acto lo encabezaron Marks, segunda en el tramo al Senado, y la científica Serquis y el concejal Costa Brutten, como los dos primeros candidatos a Diputados.

También se observó a la exintendenta y legisladora María Eugenia Martini, el rector de la UNRN, Anselmo Torres, el exdiputado Julio Acavallo, la concejala local Roxana Ferreyra y la dirigente de Movimiento Evita, Andrea Galaverna. Además, participaron presentaciones sindicales, como la CTA de los Trabajadores, ATE, Taxistas, UTEDYC, Soyem, y delegaciones de los gremios universitarios.

Los organizadores destacaron que la convocatoria tuvo como “objetivo presentar las candidaturas y el esquema organizativo de campaña, con la propuesta de un trabajo conjunto que sume a todos los sectores en el territorio y aporte ideas para enfrentar los desafíos de la provincia y del país”.

Militantes y dirigentes presentes en la convocatoria de Bariloche. Foto: Gentileza.

En su exposición, Marks remarcó la “importancia del proceso de unidad alcanzado” y que esta fuerza “seguirá siendo quien le ponga un freno a Milei en el Senado de la Nación”. Sabemos que nuestra palabra es la que le dice al vecino que hoy sufre, que hoy la está pasando mal, que existe una alternativa clara el próximo 26 de octubre. Somos nosotros, somos Fuerza Patria. Tenemos la oportunidad de recuperar la Argentina y Río Negro para volver a pensar en el futuro de nuestra ciudad, nuestra provincia y nuestro país”.

Por su parte, Serquis planteó la importancia de fortalecer el diálogo con los vecinos de Bariloche: “Tenemos que salir a escuchar a todos los sectores que están sufriendo con el gobierno de Milei, y a proponer proyectos concretos para que el pueblo vuelva a encontrar en la política una salida esperanzadora”.

El cierre correspondió a Costa Brutten, quien remarcó a la dirigencia y la militancia que la “fuerza de Bariloche será fundamental en este proceso. Somos una ciudad clave para el peronismo provincial y con organización y trabajo militante alcanzaremos el resultado que todos deseamos para el futuro de Río Negro”.