La Libertad Avanza de Río Negro designa a su segundo y Villaverde activa su actividad electoral

La vicepresidencia de La Libertad Avanza de Río Negro, que quedó vacante por la renuncia del intendente de Allen, Marcelo Román, fue ocupada por el abogado viedmense Damián Torres, que ya era integrante del Consejo partidario como vocal.

Ese cuerpo, que preside la diputada Lorena Villaverde, formalizó ese reemplazo, después de que el jefe comunal se apartara del mando libertario por la fuerte crisis económica-financiera que atraviesa su administración del municipio de Allen.

En junio, Román y también Torres, entre otros dirigentes, conformaron una línea interna como una muestra de diferenciación con Villaverde, que actualmente es la primera candidata al Senado en Río Negro por La Libertad Avanza.

Torres llegó a la vicepresidencia por propuesta de la diputada. El vínculo entre ellos se afianzó en el último tiempo porque compartieron posiciones en el marco de las duras negociaciones con la dirigencia nacional que definió la lista libertaria en la Provincia, que encabeza Villaverde al Senado y Aníbal Tortoriello en Diputados.

El apoderado de LLA, Damián Torres asumió como vicepresidente del partido. Foto: Marcelo Ochoa

Por el contrario, el trato de la empresaria con Enzo Fullone, el segundo en la nómina a la Cámara Alta, se deterioró después de que el renunciado jefe de la Delegación Río Negro de Vialidad Nacional concurriera a Casa Rosada con una roquense para que encabece la propuesta al Senado, es decir, alentando el corrimiento de Villaverde.

Ya superada esa etapa, en los últimos días, la oficializada candidata intensificó su campaña y estuvo el miércoles en Choele Choel, con la inauguración de un local libertario, y en San Antonio.

El jueves participó de reuniones en San Javier y Viedma para seguir este viernes en Conesa donde se incorporó Fullone a las actividades. Para este sábado prevé asistir a la inauguración del Museo Malvinas en Bariloche.

En la recorrida, Villaverde se concentró en las críticas en general al kirchnerismo y, en Río Negro, centró su ofensiva en Martín Soria, que también es diputado, pero en las elecciones de octubre se presenta para el Senado por Fuerza Patria.

El roquense acusó reiteradamente a la parlamentaria de vínculos con el narcotráfico. “No me puede afectar una mentira. La gente me agradece por haber dejado mi vida privada para acompañar a Javier Milei, no me pregunta por lo que diga Soria. Él nos trata de corruptos, pero intenta esconder su propia historia política y personal”.