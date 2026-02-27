Fullone defendió los cambios en la Ley de Glaciares: «No es extractivismo sin reglas, es desarrollo con normas claras»

El senador libertario por Río Negro, Enzo Fullone, apoyó con fuerza durante la sesión del jueves en la cámara alta la modificación de la Ley de Glaciares, apoyándose en la seguridad jurídica y el fortalecimiento del federalismo argentino como sus principales argumentos.



«La Argentina está frente a una oportunidad histórica. Mientras el mundo redefine su matriz energética,

tecnológica e industrial, los países que tenemos recursos estratégicos debemos dar el salto al desarrollo», afirmó Fullone.



En referencia a la importancia del federalismo, en su discurso remarcó que el “gobierno nacional viene

trabajando para que las provincias puedan ser exitosas y tengan mayores ingresos y recursos” para

desarrollarse. Además, argumentó que se “integra un principio precautorio” donde el inventario no se va a

tocar, “salvo estudios pertinentes o que la provincia así lo decida.”



“El inventario nacional sigue siendo la consulta ineludible pero no puede menoscabar atribuciones locales. Los recursos naturales son de las provincias y eso hay que respetarlo”, sostuvo Fullone.



Por otra parte, en la búsqueda de la instrumentación de reglas claras que favorezcan el crecimiento y el

desarrollo, expresó que “la protección ambiental no debe ser sinónimo de parálisis sino de reglas claras”,

haciendo énfasis en la necesidad de reducir la ambigüedad normativa que frenan proyectos estratégicos.

«Cuando no hay reglas claras, no hay inversión. Y cuando no hay inversión, no hay empleo ni desarrollo

regional», remarcó.



«No se trata de extractivismo sin reglas. Se trata de desarrollo con normas claras, controles ambientales

vigentes y respeto por el federalismo. Es importante establecer con precisión qué zonas quedan alcanzadas por protección especial y bajo qué criterios técnicos», remarcó el legislador por Río Negro.

“Es ilógico que sigamos pensando en que la minería no va a generar empleo, que no va a generar

desarrollo local y provincial; pensemos que esto desarrolla grandes actividades secundarias como la

construcción, como la gastronomía como todo lo que conlleva una industria como la podemos ver en la

zona del Alto Valle con la industria energética”, remarcó el senador rionegrino.