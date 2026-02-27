Javier Milei celebró la media sanción a la Ley de Glaciares: «Estamos poniendo a la Argentina de pie»

El oficialismo sumó otra victoria en el Congreso. Durante la sesión del 26 de febrero no sólo se avanzó con la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, sino que horas más tarde pudo aprobar la tan cuestionada Ley de Glaciares, la iniciativa que impulsó el Gobierno tras establecer un compromiso con los gobernadores de las provincias cordilleranas.

El objetivo oficial de la ley es avanzar hacia una legislación considerada “más dinámica y menos rígida”, que permita destrabar y potenciar inversiones en minería e hidrocarburos. La Cámara alta dio por aprobada la norma luego de que el oficialismo pudiera imponerse con 40 votos afirmativos contra 31 negativos y una abstención. Ahora el debate se traslada a sesiones ordinarias en Diputados.

Javier Milei celebró la media sanción de la Ley de Glaciares

Luego de conocer el resultado, Javier Milei lanzó un comunicado a través de la Oficina del Presidente para celebrar la media sanción y agradecer a los senadores el apoyo a la Ley que «supone un verdadero federalismo ambiental».

«La reforma de la ley salda un reclamo histórico de las provincias integrantes de la Mesa del Litio (Catamarca, Jujuy y Salta) y de la Mesa del Cobre (las mencionadas, Mendoza y San Juan)», resaltó en el comunicado publicado y asegura que la iniciativa «clarifica que el objeto de protección son los glaciares y las geoformas del ambiente periglacial que cumplen funciones hídricas relevantes».

Para el Gobierno, la norma «garantiza el derecho a un ambiente sano sin renunciar a la utilización racional de los recursos naturales que establece nuestra Constitución Nacional», y sostiene que el proyecto «devuelve a las provincias la competencia que les corresponde como legítimas titulares del dominio originario de sus recursos, permitiéndoles identificar, proteger y administrar sus reservas hídricas de manera eficiente, técnica y realista».

A su vez subraya que al «eliminar las distorsiones ideológicas y las trabas artificiales que impedían el progreso», el proyecto reafirma que «el cuidado genuino del ambiente y el crecimiento económico no son enemigos, sino motores complementarios de una Nación libre y próspera».

El presidente Javier Milei aprovechó la oportunidad para agradecer a los senadores que acompañaron la medida y «dieron respuesta a una de las demandas de los argentinos: terminar con el bloqueo al desarrollo». Respecto a su próximo tratamiento en Diputados, indicó que «confía en que la Cámara de Diputados realice un tratamiento responsable de esta ley para que su sanción definitiva libere las fuerzas productivas de nuestra Patria».

«La era de los ecologistas embanderados en un falso lema noble y trabando el progreso de los argentinos está llegando a su fin. Con reglas claras y un federalismo real, estamos poniendo a la Argentina de pie», concluye el comunicado.