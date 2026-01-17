Weretilneck se focaliza en los jóvenes, crea un área que va al Gabinete y quién será su titular

Juventud, Deportes y Cultura será la nueva Secretaría de Estado del Gabinete rionegrino, y su titular será el dirigente viedmense Nahuel Astutti.

En su anuncio, el gobernador Alberto Weretilneck explicó que esa cartera se ocupará del “diseño e implementación de políticas públicas integrales orientadas a la participación, la inclusión, el desarrollo deportivo y el fortalecimiento de la identidad cultural”, “atendiendo las particularidades y demandas de cada localidad”.

Esta secretaría de Estado -la tercera, con General y Energía- saldrá del desprendimiento de áreas que actualmente pertenecen al ministerio de Desarrollo Humano, a cargo de Juan Pablo Muena. Salvo ese desgajamiento, esa cartera se mantendría inalterable en su conducción principal, con Muena y sus tres restantes secretarios: Andres Fredes (Desarrollo Humano), Edgardo Tucat (Administración) y Silbana Cullumilla (Senaf).

Nahuel Astutti será el secretario de Estado de Juventud, Deportes y Cultura. Foto: Gentileza.

Weretilneck no avanzó en el titular de esa cartera. Será el hoy secretario de Deportes, Nahuel Astutti, que tiene 34 años y es profesor de Educación Física. Llegó en el 2016 a ese organismo como empleado y, en el 2021, se constituyó en subsecretario de Deportes Federados y, desde el 2023, en secretario.

En esa década, el funcionario promovido estrechó vínculos con el gobernador y el presidente de la bancada oficialista, Facundo López. Esa condición garantiza autonomía y así se advertía en su gestión, con poca vinculación con el ministro. Eso concluyó con una tensa relación entre ellos.

Weretilneck prevé focalizarse en políticas para los jóvenes, a partir de su propia evaluación, pero también de la opinión del consultor del oficialismo Diego “Derek” Hampton, quien le insiste en esa dirección por el apartamiento y las demandas insatisfechas que detecta en los “focus group” de parte de esa franja etaria.

Así, habrá una secretaría de la Juventud, con titular todavía en análisis, mientras que ya se resolvió el recambio en la conducción de Cultura. Fue aceptada la renuncia del peronista cipoleño Franco Ávila y, sin ninguna confirmación, se menciona el regreso de Martín Fraile.

Según sus declaraciones en Bariloche, Weretilneck remitirá la reforma ministerial en febrero a la Legislatura. Ese envío se cumpliría en los próximos días, con un llamado a sesión extraordinaria.

Se le aceptó la renuncia al cipoleño Franco Ávila, que conducía Cultura. Esta área pertenece a Desarrollo Humano y conformará la nueva secretaría de Estado.

Otras modificaciones estructurales serán que la secretaría de Turismo, que pertenece al Gobierno, irá a Desarrollo Económico y Productivo. El área turística no tiene mando, tras la renuncia en diciembre de la subsecretaría Marisol Martínez. Weretilneck tiene propuestas, pero no hay determinación.

Entre otras mudanzas, el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) volverá a Gobierno, después de que en el 2023 pasara al organigrama de Hacienda.

En principio, el reemplazo de Fabian Gatti por Agustín Ríos (hoy secretario) en Gobierno y la inclusión de Astutti por la nueva cartera de Juventud serán los únicos cambios en el Gabinete de Weretilneck.

Fuentes gubernamentales confirman el cierre de esa revisión aunque reafirman la provisoriedad de la clausura. “Por ahora”, insisten. Ocurre que Weretilneck mantendría objeciones de otras gestiones, pero habría postergado las conclusiones de continuidad o de remoción hasta marzo o abril. En esa evaluación funcional y política estarían Demetrio Thalasselis en Salud, Patricia Campos en Educación, Milton Dumrauf en Modernización y Daniel Jara en Seguridad. Por eso, las próximas novedades de alteraciones de funcionarios se relacionarán con segunda y terceras líneas, vinculadas con los armados de los nuevos jefes.