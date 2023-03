Gabriela Cerruti: «No estoy de acuerdo con que la gente la está pasando mal»

Gabriela Cerruti, portavoz del presidente Alberto Fernández, tuvo un contrapunto durante una entrevista radial al afirmar que «no estaba de acuerdo» con la afirmación de que «la gente la está pasando mal» y afirmó que esa generalización apunta a crear una idea de «crisis permanente que no existe».

Fue durante una entrevista en Futurock, donde la vocera presidencial realizó un repaso de la actualidad política, en la previa del discurso de Alberto por la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, que tendrá lugar este miércoles.

Durante un pasaje de la nota la vocera fue consultada sobre la interna de gobierno, y cómo afecta la gestión en un momento donde «la gente la está pasando mal». Allí Cerruti tomó una pausa y aclaró que no estaba de acuerdo con dicha afirmación.

«Que ‘la gente la está pasando mal’ es una afirmación con la que no estoy de acuerdo. Hay algunos sectores de la población con dificultades y vamos trabajando sobre ellos. Hay sectores que tienen dificultades diferentes, porque no tienen trabajo. Hay sectores que tienen trabajo pero no llegan a fin de mes. Hay una gran cantidad de ‘la gente’ que está llevando su vida cotidiana bastante bien», planteó la vocera.

«Hay 35 millones de personas pudieron irse a vacacionar. Hay consumo, hay recitales. Pero la frase de ‘la gente la está pasando mal’ es plantear una idea de una crisis permanente que no existe», sostuvo.

En ese momento, Amorín le repreguntó por la situación social, mencionando que más de la mitad de los trabajadores formales gana por debajo de la canasta básica. Cerruti desmintió esa afirmación también.

«De ninguna manera, eso no es cierto. La enorme mayoría de los trabajadores, te diría el 80% gana más de 100 mil pesos. La canasta básica está compuesta de dos salarios. Para eso, mas de la mitad tendría que ganar por debajo de los 80 mil pesos», justificó, La canasta básica ronda los 160 mil pesos.

«La mayoría de los trabajadores registrados le ganaron a la inflación porque tuvieron paritarias excelentes. Le ganaron a la inflación», agregó

«No podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente, sino te hubieses ido»

La portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti, salió hoy a responder las críticas del dirigente bonaerense y referente de La Cámpora Andrés «Cuervo» Larroque, quien afirmó que si el presidente Alberto Fernández «hubiera hecho las cosas bien» el kirchnerismo estaría acompañando su reelección.

«Si vos sos parte de un Gobierno no podés estar tan en desacuerdo con lo que hace el Presidente, porque sino te hubieses ido. Lo difícil de una PASO contra el Presidente es hablar mal contra tu gobierno o hablar mal de tu Presidente, porque sos parte de su equipo», apuntó Cerruti.

En declaraciones radiales, la funcionaria nacional precisó: «El Presidente dijo que va a tomar la decisión en el momento que la tiene que tomar. Lo que no tiene que haber son proscripciones internas».

«¿Quién dijo que él no puede ser candidato? Él puede ser, pero la decisión se va a tomar pensando en lo mejor para el conjunto», enfatizó la portavoz del Ejecutivo nacional y retrucó: «Ningún espacio tiene derecho de veto. Si no te gusta el candidato, presentá otro. De eso se tratan las paso. No puede haber una PASO donde se dice el candidato es el mío».

Los dichos de Cerruti se produjeron luego de que Larroque volviera a cuestionar la figura del Presidente: «Si hubiera hecho las cosas de manera clara no hubiera existido la mesa del 16 febrero y el peronismo hubiera ido por la reelección de Alberto».

En sintonía con la portavoz de la Presidencia, el canciller Santiago Cafiero afirmó que «nadie es dueño los votos» dentro de la coalición gobernante y volvió a indicar que el jefe de Estado es «el mejor candidato» del Frente de Todos.

«Lo principal es organizarnos, consolidar el frente político, cohesionar el Gobierno y luego presentar las candidaturas que expresen cada proyecto. Nadie es dueño los votos, el que se crea que es dueño de los votos está equivocado», apuntó el canciller en declaraciones radiales, lejos de su habitual tono moderado.

Y concluyó: «La gente, los afiliados, los militantes tiene que desalambrar la política, desalambrar el Frente de Todos. Tenemos que poder participar todos y todas y ampliar a partir de ahí nuestra base electoral».