Gentile sale a buscar votos para la segunda vuelta en la UNCo

No hay más plazos en la UNCo para renovar autoridades. Los días 11, 13 y 14 de junio se hará la segunda vuelta electoral para elegir rector en la casa de estudios y sólo dos fórmulas competirán por la conducción de la Universidad. Beatriz Gentile y Paul Osovnikar integran la lista más votada en primera vuelta y Andrés Ponce de León y Lidia López, que salieron segundos.

Gentile dijo ayer a RN Radio que «tendremos que salir a convencer a quienes no nos votaron. Nos alegró la diferencia que obtuvimos porque creíamos que podíamos estar en segunda vuelta, pero con una diferencia menor. De todos modos hay que trabajar, hay que construir en base al diálogo y sumar votos».

Dijo desconocer a dónde irán a parar los votos del tercer candidato, Omar Jurgeir, «pero tenemos que hablar con todos, convencerlos de nuestro proyecto. Queremos trabajar para bajar la cantidad de votos en blanco que fue muy alta».

Se mostró conforme con el nivel de participación, que en algunos claustros superó el 90 por ciento, pero que entre los estudiantes fue del 50 por ciento. «Es el efecto de la pandemia, los estudiantes no están teniendo todas sus clases presenciales, muchos se alejaron y muchos no participaron, pero no está tan mal el 50 por ciento de participación en un contexto complejo. La pandemia desmovilizó. Pero más me preocupan los votos en blanco, porque según mi mirada hay dos componentes, uno que es el rechazo y otro que es el desconocimiento y ahí tenemos que trabajar para que participen también de la elección del gobierno universitario y generar nuevas expectativas».

Sobre lo que sería prioridad si es electa, dijo que «nos preocupa la retención de los estudiantes, la tasa de graduación, y aunque no hay estadísticas recientes, nos preocupa el índice de deserción».

Cuando la consultaron sobre qué hacer ante este escenario, dijo que «la universidad puede hacer mucho, generar títulos intermedios, carreras cortas que ayuden, pero no es sólo un tema de la Universidad, también lo es de los gobiernos municipales, provinciales que deben acompañar este tipo de iniciativas. Por ejemplo un Conectar Igualdad universitario sería una buena idea».

Dijo que este fin de semana harán un balance geográfico sobre la elección, para tener en claro dónde hay que poner el acento en los días de campaña hasta la segunda vuelta.

Escuchá la entrevista completa a Beatriz Gentile, candidata a rectora de la UNCo, con «Digan lo que digan», por RN Radio.

