Gira en Alemania: Nación lleva a Múnich su agenda de Seguridad y ratifica la alianza con Israel

La delegación de Argentina es encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti. (Foto: Gentileza)

Con una agenda marcada a fuego por la geopolítica y la defensa, la delegación argentina encabezada por el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, inició este viernes su participación en la 62ª Conferencia de Seguridad de Múnich. En un escenario global convulsionado, el gobierno de Javier Milei busca posicionarse como un aliado estratégico de Occidente y exhibir su nueva doctrina de «mano dura» contra las amenazas internacionales.

El evento en Alemania funciona como una vidriera para la política exterior libertaria: alineamiento irrestricto con Israel y Estados Unidos, y rechazo a los regímenes que promueven el terrorismo.

El eje Israel y la «Fuerza Quds»

El punto más alto de la agenda política será la reunión bilateral entre Quirno y el canciller de Israel, Gideon Sa’ar. El encuentro tiene un fuerte valor simbólico: se da luego de que Argentina designara oficialmente a la Fuerza Quds (brazo de la Guardia Revolucionaria de Irán) como organización terrorista.

«Este paso fortalece el frente internacional contra el terrorismo iraní», había celebrado Sa’ar. En Múnich, ambos funcionarios discutirán la situación en Medio Oriente y la influencia de Irán en América Latina, un tema que preocupa a la Casa Rosada.

Narcoterrorismo: la conexión con Washington

La presencia de Presti en Múnich es la continuación directa de la cumbre militar que se realizó hace 48 horas en Washington. Allí, el jefe del Estado Mayor Conjunto argentino, Marcelo Dalle Nogare, acordó con el Pentágono trabajar bajo el concepto de «seguridad multidimensional».

Esto implica que Argentina cooperará con Estados Unidos para combatir no solo amenazas militares tradicionales, sino también al narcotráfico a gran escala y las «empresas criminales» en el hemisferio. El secretario de Defensa de EE.UU., Pete Hegseth, pidió explícitamente «trabajar juntos en inteligencia y operaciones» para garantizar la paz regional.

Economía y Malvinas: los otros frentes

Aunque el foco es la seguridad, la delegación no desaprovechará el viaje para temas estratégicos:

Inversiones: Quirno tiene agendada una reunión con su par de China, Wang Yi , y con el CEO de la petrolera de Abu Dhabi , claves para atraer capitales a Vaca Muerta.





Quirno tiene agendada una reunión con su par de , y con el CEO de la petrolera de , claves para atraer capitales a Vaca Muerta. Malvinas: Aunque se enfrió la posibilidad de una reunión formal con el Reino Unido para destrabar el embargo militar, la postura argentina sigue firme en el reclamo diplomático de soberanía, buscando modernizar sus Fuerzas Armadas sin renunciar al reclamo histórico.

Con información de Infobae.