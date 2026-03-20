Gira internacional de Javier Milei: viajó a Hungría para fortalecer su perfil global y participar en un foro conservador

En medio de las polémicas que atraviesa el Gobierno por la causa $LIBRA y los viajes del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, el presidente reactivó una vez más su agenda internacional. Javier Milei partió el jueves por la noche junto a su comitiva rumbo a Hungría con el objetivo de seguir fortaleciendo su perfil global.

La Casa Rosada brindó detalles de su agenda y remarcó que está previsto que el libertario se reúna con su par de Hungría, Tamás Sulyok en el Palacio Sándor.

La agenda de Javier Milei en Hungría

El presidente terminó con su participación en el Foro Económico del Noroeste (FENOA) en Tucumán y se subió al avión oficial para viajar al exterior. Según el cronograma, esta tarde a las 20 (16 hs en argentina) aterrizará en la ciudad húngara de Budapest.

La actividades presidenciales iniciarán oficialmente el sábado a las 11 (7hs argentina) cuando Javier Milei se encuentre con el presidente húngaro, Tamás Sulyok. La cita es en el Palacio Sándor.

Una hora más tarde (🇭🇺12:10 hs 🇦🇷 08:10 hs), el libertario se reunirá con el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en el Karmelita Monastery of Buda (Karmelita kolostor).

Ese mismo sábado por la tarde (🇭🇺16:30 hs 🇦🇷 12:30 hs), Javier Milei partirá al foro por el cual viaja exclusivamente. Tendrá una intervención en la Ceremonia de Cierre de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) y lo recibirá el director CPAC Hungría, Miklós Szanth.

El encuentro forma parte de una red de foros internacionales donde confluyen dirigentes, intelectuales y actores políticos vinculados al liberalismo económico y al conservadurismo.

La última actividad en agenda está fijada para las 🇭🇺19:00 hs (🇦🇷 15:00 hs). El presidente argentino recibirá el título “Civis Universitatis Honoris Causa” que se lo entregará el rector de la Universidad Ludovika, Gergely Deli, en un acto de ceremonia.

Finalmente a las 20:30 hs (🇦🇷16:30 hs) Javier Milei se subirá al avión para regresar a la Argentina.