La balanza comercial dejó un superávit de US$ 788 millones en febrero, impulsado por la caída de importaciones

El intercambio comercial con el mundo dejó un saldo a favor para la Argentina de U$S 788 millones, casi tres veces más que un año atrás.

Si bien el valor absoluto es el más bajo de los últimos siete meses, resulta favorable por la estacionalidad de febrero y la particularidad que este año tuvo dos días menos de comercio por los feriados de Carnaval.

Según los datos que difundió este jueves el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), en febrero, las exportaciones totalizaron U$S 5.962 millones, lo que representó una caída interanual de 2,9%.

El organismo indicó que descenso se explica impulsado por una baja de 7,1% en las cantidades exportadas, ya que los precios aumentaron 4,4%.

En tanto, las importaciones alcanzaron un total de U$S 5.174 millones, lo que representó una caída interanual de 11,8%. Esta baja se atribuyó a la disminución de 14,9% en las cantidades, ya que los precios aumentaron 3,7%.

De esta forma, en el primer bimestre la balanza comercial dejó su superávit de U$S 2.977 millones, siete veces más que en el mismo período del año pasado.

La diferencia se explica por la baja base de comparación ya que el arranque de 2025 tuvo muy malos números comerciales por efecto de la sequía.

Con una situación hídrica más favorable, se recuperaron las ventas externas, en especial lo referido a la cosecha fina, y se incrementó el ingreso de dólares. Este ingreso de divisas es uno de los factores que explica la tendencia a la baja que muestra el precio del dólar y que le permitió al Banco Central sostener la compra de reservas.

Dentro de las exportaciones resaltó la baja de 27,6% interanual en el sub rubro “combustibles y energía” producto de un descenso de 11,6% en los precios (antes de la guerra) y 18% en las cantidades (menos días de comercialización).

En tanto, las manufacturas de origen agropecuario se redujeron 10,1%. Las cantidades disminuyeron 15,8%, mientras que y los precios crecieron 6,7%.

A su vez, los productos primarios registraron un alza de 8,2%, con caída de precios de 6,2%, pero las las cantidades se in­crementaron 15,4% (mejor cosecha).

Las manufacturas de Origen Industrial crecieron 8,6% con respecto al mismo período del año anterior. Este alza es producto de un alza de 27,3% en precios, mientras que las cantidades descendieron 14,5%.

En lo que respecta a las importaciones, se observó una baja en todos los usos.

Las de combustibles y lubricantes descendieron 36,8%, debido a una baja en las cantidades y en los precios de 17,2% y de 23,5%, respectivamente (necesidad de menos compras al exterior por la actividad petrolera en Vaca Muerta).

Las compras de “piezas y accesorios” para todo tipo de industria mostraron una variación negativa de 24,9%. Las cantidades disminuyeron 29,4% y los precios aumentaron 6,5%.

Por su parte, las importaciones de bienes de capital cayeron 17,6%, como consecuencia de una baja de 22,9% en las cantidades, ya que los precios crecieron 7,1%.

En tanto, las de bienes intermedios registraron una caída de 4,1% respecto de febrero de 2025. Las cantidades bajaron 5,0% y los precios subieron 0,9%.

A su vez, la compra de bienes de consumo tuvieron una variación negativa de 3,0%, con cantidades que disminuyeron 3,3% y precios que se elevaron 0,3%.