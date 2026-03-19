El Gobierno desmintió la salida de Manuel Adorni: «¿Otra pluma mugrosa mintiendo?», dijo Javier Milei
Manuel Adorni rechazó las versiones sobre su salida como jefe de Gabinete y calificó la información como “fake”. Luego, el presidente lo respaldó con un fuerte mensaje. El episodio se da en medio de versiones sobre cambios en Casa Rosada.
El Gobierno nacional desmintió las versiones sobre una posible salida de Manuel Adorni como jefe de Gabinete y ratificó su continuidad en el cargo, luego de que circularan informes sobre su situación dentro de Casa Rosada.
El propio funcionario respondió a la publicación y aseguró que se trata de información falsa. “Fake”, expresó Adorni en la red social X al rechazar el contenido difundido por Ámbito Financiero sobre su eventual alejamiento.
Adorni negó su salida y Milei lo respaldó con un fuerte mensaje
El presidente Javier Milei respaldó al jefe de Gabinete con un mensaje en la misma red social en el que cuestionó la publicación periodística: “¿Otra pluma mugrosa mintiendo? ¿Y además siempre contra el gobierno? ¿Otra vez con el perfil que mostró en momentos previos a mayo 2025? Se le conoce el ruido y su color… Así son… Fin.”
La información difundida por Ámbito señalaba que en Casa Rosada se estaría evaluando la continuidad del funcionario, en medio de cuestionamientos por el viaje en el avión presidencial a Estados Unidos junto a su esposa y situaciones personales que habrían generado repercusiones.
Por eso, se dijo que Adorni podría estar considerando dar un paso al costado y que existirían inquietudes internas por el impacto político de lo vinculado al Argentina Week. Sin embargo, esas versiones fueron rechazadas por el propio funcionario.
El artículo también aludía a posibles investigaciones vinculadas a su entorno y a denuncias presentadas en la Justicia, además de un supuesto malestar dentro del oficialismo.
El Presidente de la Nación junto al flamante Jefe de Gabinete que reemplazará este fin de semana al actual Jefe de Gabinete. Fin. pic.twitter.com/m5GerYW5Cn— Manuel Adorni (@madorni) March 19, 2026
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