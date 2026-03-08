Gira internacional: Javier Milei aterriza en Nueva York por el «Argentina Week» y vuela a Chile para el cambio de mando

Tras su paso por Florida, donde consolidó su alianza con Donald Trump, el presidente Javier Milei desembarcó en la «Gran Manzana» para iniciar una gira de alto impacto político y económico.

El mandatario busca capitalizar el aval de la administración republicana —especialmente el respaldo de Scott Bessent (Tesoro) para fortalecer las reservas del BCRA— y presentarse ante los mercados como el garante de la estabilidad en la región.

Acompañado por Karina Milei, Manuel Adorni y Pablo Quirno, el Jefe de Estado desplegará una agenda que combina sus convicciones espirituales con una fuerte ofensiva para atraer inversiones de cara a las próximas elecciones legislativas, según explicó Infobae.

Primera escala: Reflexión espiritual y el premio «Guerrero por la Verdad»

Fiel a su tradición, la actividad de Milei comenzó con un componente religioso: la visita a la tumba del rebe de Lubavitch, Menajem Mendel Schneerson, lugar que el Presidente considera un refugio de reflexión basado en la Torá.

El lunes 9 de marzo, el foco se trasladará a la Universidad Yeshiva, donde será galardonado con el premio «Guerrero por la Verdad». Este reconocimiento lo posiciona ante los referentes del pensamiento judío contemporáneo como un aliado incondicional de los valores de Occidente.

El plato fuerte: «Argentina Week» y cita con el JP Morgan

El martes 10 de marzo será el día clave para el área económica. En el marco del Argentina Week 2026, evento diseñado por el embajador Alec Oxenford, Milei buscará seducir a los grandes capitales internacionales:

Discurso ante inversores: Foco total en desregulación y seguridad jurídica.

Foco total en desregulación y seguridad jurídica. Cita de honor: Encuentro privado con Jamie Dimon, titular del JPMorgan. La Casa Rosada lee esta reunión con uno de los banqueros más influyentes del mundo como el «sello de confianza» definitivo para Wall Street.

Sin escalas previas a Buenos Aires, el miércoles 11 de marzo Milei volará a Santiago de Chile para asistir a la toma de mando de José Kast.

Tras el fin del ciclo de Gabriel Boric, el Gobierno argentino apuesta a consolidar un nuevo eje de centroderecha en el Cono Sur, reforzando la sintonía ideológica que ambos líderes ya exhibieron durante sus recientes charlas en Miami.