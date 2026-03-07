Milei desembarca en Nueva York para vender el cambio de rumbo y atraer inversiones  

El presidente Javier Milei encabezará desde este lunes en Estados Unidos el Argentina Week, un foro de promoción internacional cuyo objetivo, es dar a conocer las oportunidades de inversión que ofrece el país en diferentes sectores.

El evento de cuatro días se desarrollará en la ciudad de Nueva York y contará con una presencia masiva de funcionarios nacionales, gobernadores y CEOs de empresas de primera línea que operan en el país.

Milei llega a la Gran Manzana tras participar de la cumbre “Escudos de las Américas” en Miami, donde volvió a verse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

La jornada de promoción se da en el marco de la reciente firma del acuerdo comercial entre la Argentina y los Estados Unidos, lo cual abrió un nuevo escenario en distintos ámbitos. Sectores como el energético, salud (medicamentos) e infraestructura son el foco de atención.

Junto a Milei estarán presentes el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el Canciller, Pablo Quirno. También forman parte de la comitiva los ministros de Economía, Luis Caputo, de Modernización Federico Sturzenegger, de Salud, Mario Lugones, y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili.

El jefe de Estado sumó a la delegación a un grupo de gobernadores afín que solventaron el viaje por su cuenta: Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Claudio Vidal (Santa Cruz), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Sáenz (Salta).

En forma coincidente, el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, desarrollará una serie de actividades paralelas en el marco de este evento y luego viajará a Washington para encabezar una misión de empresarios cordobeses organizadas por la Cámara de Comercio de Estados Unidos (AmCham). Esta delegación buscará financiamiento para obras de infraestructura en la provincia.

Pese a la zozobra mundial por la guerra en Medio Oriente, la exposición se desarrollará con el cronograma estipulado.

La organización de Argentina Week estuvo a cargo del Embajador de la Argentina en Estados Unidos Alec Oxenford, y contó con el respaldo de entidades financieras globales como JP Morgan, Bank of America, Kaszek, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council.

La realización de este evento fue posible a partir del cambio de rumbo que ratificó la Argentina en las elecciones de octubre, lo cual motivó que los principales bancos internacionales vean con buenos ojos acercar inversores al país.

Si bien el sector energético es una de los que más atractivo genera, el interés se potenció a partir de la eclosión de la guerra en una zona sensible.

De allí que se aguardan con atención las palabras de Horacio Marín (YPF), Marcos y Alejandro Bulgheroni (PAE), Miguel Galuccio (Vista) y Marcelo Mindlin (Pampa Energía), donde el foco estará puesto en el desarrollo de Vaca Muerta.

Otros empresarios que confirmaron su asistencia son: Alejandro Elsztain (Cresud), Pierpaolo Barbieri (Ualá), Guillermo Rauch (Vercel), Hernán Kazah, Leandro Sigman (Insud), Facundo Gómez Minujin (JP Morgan), Ariel Szarfstejn (Mercado Libre), Martín Migoya (Globant), Martín Varsavsky, Juan Parma (Macro), Gustavo Manríquez (Supervielle), Diego Rivas (Galicia), Juan Farinati (Bayer) y Demian Pintos (Philip Morris Argentina).

Jamie Dimon, CEO global de JPMorgan Chase, -que estuvo el año pasado en Argentina con intensa actividad en ámbitos políticos y empresarios- abrirá formalmente las actividades el martes, presentando las palabras del presidente Milei. El día previo Adorni ofrecerá un cocktail de bienvenida en el Consulado de Argentina en Nueva York.

Para el mismo martes se espera la presencia de un miembro del gobierno de los Estados Unidos que aún no fue confirmado. Más tarde será el turno del embajador Oxenford y de su par de Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas.

Uno de los bloques interés se dará por la tarde cuando exponga Lugones y empresarios farmacéuticos, donde profundizarán los aspectos de salud, y en especial en patentes, que se abrieron con el acuerdo comercial firmado.

Otro turno de relieve será el panel que integrarán empresarios del sector minero bajó el título: “Desbloqueando la frontera minera de Argentina: la próxima potencia mundial en minerales críticos”. Cabe apuntar que el Senado Nacional le dio media sanción a la Ley de Glaciares, lo cual le dará un fuerte impulso a este tipo de inversiones.

La continuidad del programa propone el análisis del financiamiento del país y de proyectos privados, donde está prevista la participación de Bausili con Ben Black (International Development Finance Corporation) y John Jovanovic (EXIM Bank)

El miércoles las actividades se trasladan al edificio del Bank Of America y la apertura estará a cargo de Caputo, quien luego encabezará un panel con Bausili, Facundo Gómez Minujin (JPMorgan) y Sebastián Loketek (Bank of America). A posteriori hablarán Sturzenegger y el viceministro de Economía, José Luis Daza.

Escala en Chile

Tras dejar inaugurado el evento, Milei dejará Nueva York el martes al mediodía para participar el miércoles de la asunción del nuevo presidente de Chile, José Antonio Kast, que se realizará en el Congreso Nacional, en la ciudad de Valparaíso. En horas de la tarde embarcará de regreso a la ciudad de Buenos Aires.