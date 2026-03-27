Giro total en el caso YPF: la Justicia de Estados Unidos revocó la sentencia y Argentina se evita pagar los US$16.100 millones

En una decisión que marca un antes y un después para Argentina y la petrolera de bandera YPF, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York revocó este viernes la sentencia de primera instancia en el juicio por la expropiación de la empresa. Con este fallo, la Nación logra evitar el pago de una indemnización superior a los US$16.100 millones (más intereses) que había sido impuesta por la jueza Loretta Preska.

La resolución no solo beneficia al Estado Nacional, sino que también confirma que YPF fue correctamente exculpada de cualquier responsabilidad durante el proceso de estatización. Si bien los fondos demandantes (Burford Capital y Eton Park) conservan la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema de Estados Unidos, especialistas legales advierten que es poco probable que el máximo tribunal acepte revisar el expediente, lo que deja al país en una posición de victoria casi definitiva.

Se trata del mayor juicio que enfrentaba el país en el exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano. En las últimas semanas, el gobierno de EE.UU., mediante el Departamento de Justicia, se había pronunciado varias veces a favor de la postura argentina.

El presidente Javier Milei celebró la noticia en redes sociales, calificándola como «el mayor logro jurídico de la historia nacional» y destacando que el escenario de victoria total tenía menos del 15% de probabilidades. Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, felicitó al equipo legal de la Procuración del Tesoro, encabezado por Sebastián Amerio y Juan Stampalija, revelando que «innumerable cantidad de lobistas vinieron a buscar un arreglo (settlement) y jamás les dimos cabida».

🛑Corte de Apelaciones falla a favor de Argentina en el caso YPF. Historia en desarrollo. — Sebastian Maril (@SebastianMaril) March 27, 2026

Los tres argumentos que ganaron la pulseada

La defensa argentina, que mantuvo una línea técnica coherente a través de los gobiernos de Macri, Alberto Fernández y ahora bajo la administración de Javier Milei, centró su apelación en tres pilares fundamentales que finalmente inclinaron la balanza:

Jurisdicción Argentina: El argumento central fue que el juicio debió tramitarse en tribunales locales. La defensa sostuvo que correspondía a la justicia argentina determinar qué norma prevalecía: la Ley de Expropiación de 2012 o el estatuto de la compañía, que obligaba a lanzar una oferta pública (OPA) al adquirir más del 15% de las acciones.



Error de interpretación técnica: El Estado argumentó que la jueza Preska interpretó erróneamente el derecho societario y administrativo argentino al dictar la condena original.



El cálculo del tipo de cambio: Como estrategia de «mínima», la Argentina planteó que, de haber una condena, el monto debía calcularse con el tipo de cambio de 2023 (momento de la sentencia) y no el de 2012. Esto hubiera reducido la cifra de US$16.100 millones a unos US$4.920 millones, aunque finalmente la Cámara optó por la revocación total.

La Cámara fue tajante en su resolución: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato no son admisibles conforme al derecho argentino”, sentenciaron los jueces Chin, Cabranes y Robinson.

El impacto en los mercados

El gran derrotado de la jornada es el fondo inglés Burford Capital, cuyo valor de mercado se derrumbó tras conocerse el fallo. Sus acciones cayeron más de un 43%, llevando su valuación de los US$ 3.500 millones a apenas US$ 809 millones.

El bufete había comprado los derechos para litigar por solo 15 millones de euros, una apuesta que hoy parece haber perdido su mayor sustento. En contraste, las acciones de YPF reaccionaron positivamente con una suba del 3% en Wall Street.

Más de una década de litigio

El proceso judicial comenzó en 2015, luego de que el fondo Burford comprara los derechos para litigar a las empresas del Grupo Petersen, que habían quebrado en España tras la estatización del 51% de las acciones de Repsol.

🛑Juez Preska interpretó erróneamente la ley argentina. pic.twitter.com/uP8RoVHsBV — Sebastian Maril (@SebastianMaril) March 27, 2026

La jueza Preska había fallado inicialmente contra el país considerando que se habían vulnerado los derechos de los accionistas minoritarios. Sin embargo, tras una audiencia clave de 96 minutos celebrada en octubre de 2025, los jueces Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson decidieron darle la razón al planteo argentino, cerrando —al menos en esta instancia— el capítulo más oneroso de la historia judicial externa del país.

¿Qué pasa ahora?

Tras este fallo, el expediente regresa al tribunal de la jueza Loretta Preska. Sin embargo, no es para seguir litigando el monto, sino para cumplir con la orden de la Cámara de desestimar los reclamos contra la Argentina e YPF.

La única carta que les queda a los fondos demandantes es la Corte Suprema de los Estados Unidos, una instancia sumamente selectiva que rara vez acepta revisar casos de este tipo una vez que existe un fallo de Cámara tan contundente.