Dólar planchado y una Argentina «10% más cara en dólares»: ¿Cuál es el plan del BCRA y qué pasará con la inflación?

El dólar y la inflación siguen siendo un dólar de cabeza para el gobierno de Javier Milei.(Foto: gentileza)

La economía argentina cierra marzo con una señal de alerta para los sectores exportadores y el turismo: el país se encareció más de un 10% en dólares en lo que va del año. Con el dólar minorista por debajo de la barrera de los $1.400 y una inflación que acumuló cerca del 10% en el primer trimestre frente a una divisa que retrocedió, la pérdida de competitividad se vuelve el eje central de la discusión financiera.

En su habitual columna por Río Negro Radio, el periodista especializado en economía Pablo Wende analizó este fenómeno y explicó que la falta de presión sobre el dólar responde a una dolarización masiva previa a las elecciones 2025, estimada en 30.000 millones de dólares, lo que dejó al público sin excedente de pesos para seguir demandando divisas. Según el especialista, esta «paz cambiaria» actúa como un ancla, pero a la vez encarece los costos de producción locales frente a la competencia importada. Este escenario afecta principalmente a las industrias que dependen del mercado interno y las exportaciones de valor agregado.

La estrategia del BCRA: bajar encajes para prestar

Ante la caída de la demanda de moneda extranjera, el Banco Central (BCRA) decidió dar un giro hacia la remonetización. La medida central de la semana fue la reducción de cinco puntos en los encajes bancarios, una resolución técnica que busca liberar miles de millones de pesos que estaban «atrapados» en el Central.

Esta liberación de liquidez tiene un objetivo claro: que los bancos vuelvan a colocar créditos. Al haber más pesos disponibles en el sistema, la tasa de interés tiende a bajar, incentivando el consumo. Ya se perciben los primeros movimientos en este sentido con la aparición de planes de financiamiento a tasa cero por parte de algunas terminales automotrices, un modelo que el Gobierno espera se replique en otros sectores de consumo masivo y bienes personales.

Inflación en descenso y disparidad sectorial

Las proyecciones para los próximos meses son alentadoras en cuanto a los precios. Si bien marzo cerraría cerca del 3%, el rubro de alimentos y bebidas mostró una desaceleración fuerte en la segunda quincena del mes. La expectativa es que abril se ubique mucho más cerca del 2%, consolidando la tendencia bajista hacia mayo.

Sin embargo, el crecimiento de la economía se muestra «atomizado», con una brecha profunda entre actividades:

Sectores dinámicos: La energía ( Vaca Muerta ), el agro y la pesca aprovechan la suba del petróleo —que volvió a los 110 dólares — y su condición de sectores competitivos por naturaleza.





La energía ( ), el agro y la pesca aprovechan la suba del petróleo —que volvió a los — y su condición de sectores competitivos por naturaleza. Sectores en crisis: La industria textil y la producción de bienes para el mercado cerrado enfrentan un escenario «inviable» sin una reforma impositiva integral que reduzca la carga de tributos nacionales, provinciales y municipales.

Finalmente, el análisis advirtió que la Inteligencia Artificial está empezando a jugar un rol determinante en la pérdida de puestos de trabajo calificados, como programadores o abogados, obligando a una reconversión profesional que va más allá de la coyuntura económica y el ritmo de la actividad local.

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