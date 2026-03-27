Histórico fallo por YPF: el Gobierno celebra que Argentina no deberá pagar los US$ 16.100 millones

El escenario judicial para la República Argentina en los tribunales de Nueva York dio un giro de 180 grados este viernes. En un fallo unánime, la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos revocó la condena que obligaba al país a pagar una suma cercana a los 18.000 millones de dólares (incluyendo intereses) por la estatización de YPF.

La noticia sobre el fallo de YPF fue recibida con euforia en la Casa Rosada, donde el presidente Javier Milei fue el primero en oficializar la «victoria» a través de sus canales oficiales, destacando que se trataba de un resultado con menos del 15% de probabilidades de ocurrencia.

El fallo de YPF y la reacción de Javier Milei en redes sociales

Apenas conocida la sentencia, Javier Milei utilizó su cuenta de X para expresar su satisfacción: «Ganamos el juicio de YPF…!!! MAP. MAGA. VLLC!«, escribió el presidente, resaltando que la Argentina se evita pagar una cifra superior a los US$ 16.100 millones.

La publicación del presidente Javier Milei en redes sociales, tras el fallo de YPF.-

El Jefe de Estado comparó el monto ahorrado con el volumen del préstamo solicitado al FMI en 2024, calificando la decisión como un evento histórico e impensado. Asimismo, aprovechó para responder a las críticas sobre sus frecuentes viajes al exterior, vinculando el resultado judicial con su agenda internacional.

Repercusiones en el Gobierno: Federico Sturzenegger destacó la defensa del Estado

Desde el gabinete nacional, las voces de apoyo no tardaron en sumarse al festejo presidencial.

La celebración del ministro de Desregulación y Transformación del Estado por el fallo de YPF.-

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, puso el foco en la labor del equipo legal de la Procuración del Tesoro.

Defensa técnica : el ministro felicitó a los funcionarios de la Procuración, destacando que compitieron contra los bufetes de abogados más influyentes del mundo.

: el ministro felicitó a los funcionarios de la Procuración, destacando que compitieron contra los bufetes de abogados más influyentes del mundo. Exculpación de la petrolera: el fallo también ratificó que YPF fue correctamente exculpada de responsabilidad durante el proceso de estatización, cerrando un flanco crítico para la compañía.

Histórico fallo por YPF: un alivio financiero clave para el programa económico

La resolución de la Justicia de EE. UU. llega en un momento bisagra para la gestión de Milei, coincidiendo con actos oficiales junto a la ministra Sandra Pettovello y el jefe de Gabinete Manuel Adorni. El «escenario ideal» que plantea este fallo permite al Gobierno quitar de su horizonte de deuda una carga que amenazaba la estabilidad de las reservas y el cumplimiento de las metas fiscales de 2026.

Según fuentes oficiales, la estrategia de defensa sostenida por la gestión actual logró revertir lo que en primera instancia parecía una derrota irreversible para el patrimonio nacional.