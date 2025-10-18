Gloria Ruiz en números: sueldos, la camioneta y compras directas de la Legislatura de Neuquén

Gloria Ruiz y María Isabel Richini. No se saludaron en la sala de audiencias. (Matías Subat)

Durante un año y nueve días Gloria Argentina Ruiz (54) fue vicegobernadora de la provincia de Neuquén. Según la acusación de la fiscalía, en ese período cometió maniobras ilegales por 246 millones de pesos, a valores actualizados. En términos juridicos, le imputaron enriquecimiento ilícito y administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública.

En la audiencia realizada el viernes, el fiscal Juan Narváez, la asistente letrada Tanya Cid y el asistente letrado Facundo Bernat desplegaron los elementos reunidas hasta ahora, cuya solidez será puesta a prueba cuando la defensa muestre sus cartas que por ahora prefirió mantener guardadas.

Lucas Yancarelli fue el juez de Garantías que dirigió la audiencia. (Matías Subat)

En esencia, lo que dijeron las acusadoras fue que la exvice compró una camioneta 4×4 sin poder justificar de dónde obtuvo el dinero, y autorizó la contratación directa por vía de excepción de una empresa de publicidad por fuera de la ley 2141, de administración financiera. Brindaron muchos números, aquí están los principales.

Los sueldos que cobró

Ruiz asumió en el cargo el 10 de diciembre del 2023 y fue destituida el 19 de diciembre del año siguiente por inhabilidad moral. En ese período sus únicos ingresos económicos fueron los haberes que percibía mensualmente en su carácter de vicegobernadora, dijo la fiscalía.

De enero a noviembre cobró, sucesivamente: $ 2.344.641,96; $ 2.391.651,92; $ 2.553.295,93; $ 3.091.230,32; $ 3.158.291,67; $ 3.157.070,63; $ 3.639.754,18; $ 4.389.948,23; $ 4.444.457,83; $ 4.918.417,21 y $ 4.955.722.58.

Cómo pagó la camioneta

El 13 de septiembre compró la ya famosa Toyota SW4 Diamond II 2.8 TDI 6 todo terreno, caja automática, por 76.837.220 pesos.

En el marco de la investigación, en junio de este año la fiscalía la intimó para que justifique el origen de los fondos que utilizó para la compra de esa 0 kilómetro.

Su respuesta fue larga y no dejó satisfechos a los acusadores.

• Con fondos de sus haberes como vicegobernadora de enero a agosto;

• Con una tarjeta de crédito Mastercard: $ 8.137.218;

Pablo Ruiz afronta cargos por peculado y administración fraudulenta. Dijo que en este momento está desocupado. (Matías Subat)

• Con un préstamo de 10 millones de pesos de su hermana Vilma (rebautizada Vilma Palma Ruiz en un furcio memorable de la fiscalía).

• Con fondos provenientes de dos ventas:

1) La venta de una camioneta Amarok (no aportó mayor información del rodado) por parte de Alejandro Costa a Gustavo Chitadino, quien luego pagó directamente a Nippon Car 20 millones de pesos en dos transferencias a nombre de Gloria Ruiz.

Alejandro Costa es un jubilado de 68 años tío de Claudio Costa, el marido de Gloria Ruiz. Y Gustavo Chittadino es cuñado de Claudio. Era asesor de presidencia y días después fue designado prosecretario legislativo.

2) La segunda es la venta de una Toyota Hilux 4×4 modelo 2021 por parte de Norma Lidia Painevil (suegra de Gloria Ruiz) a Alejandro Costa, quien habría pagado 53.000.000 de pesos en efectivo.

Del resultado de esa operación, Painevil le habría cedido 28.000.000 a la vice, que utilizó 24.030.000 para pagar en efectivo la Toyota SW4. Se comprometió a devolver el préstamo en dos años.

Elida Noemí Sánchez, prima de Gloria Ruiz, imputada como partícipe necesaria. (Matías Subat)

• Además hubo un depósito de 12.670.000 pesos realizado por Elena Verónica Igor Mansilla (secretaria privada de la Legislatura) y

• Otro de 10 millones (se desconoce de quién).

Contrato para publicidad

Otra acusación contra la expresidenta de la Legislatura es por la contratación directa por vía de excepción de la empresa Big Sur Marketing. En esta maniobra también imputaron a la exsecretaria de la Cámara, María Isabel Richini, y a la exprosecretaria administrativa, Élida Noemí Sánchez, a la vez prima de Gloria, ambas como partícipes necesarias de administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública.

El contrato se firmó el 12 julio del 2024. La empresa se comprometió a realizar piezas publicitarias y a la «conceptualización, desarrollo y difusión de herramientas necesarias para el personal del área de prensa de la Legislatura».

La vigencia se fijó desde el 2 de mayo al 31 de agosto de 2024 con un costo mensual de 11.253.000 pesos.

El equipo de la fiscalía que realizó la formulación de cargos. (Matías Subat)

De acuerdo con los registros la Legislatura realizó dos desembolsos: 33.759.000 el 19 de agosto y 11.253.000 el 17 de septiembre, lo que hace un total de 45.012.000 pesos.

Un productor audiovisual contratado como perito por la fiscalía analizó los videos indicó que se utilizó un equipamiento que posee «cualquier productor audiovisual», que «el trabajo pudo realizarse en una sola jornada» y que «la edición no reviste complejidad». También aportó costo estimado, que «dista enormemente del facturado por la empresa».

Personal de la Legislatura, en tanto, declaró que en el área de Prensa hay recurso humano y técnico suficiente para realizar esos spot.

Pablo Ruiz y la Casa de las Leyes

Por último, a Pablo Ruiz le atribuyeron, con la colaboración de Richini y Sánchez, haber defraudado al Estado provincial por 45.482.688 pesos entre el 22 de diciembre del 2023 y el 25 de noviembre del 2024, cuando ejerció el cargo de Coordinador General de Casa de las Leyes.

Llevó adelante contrataciones con la empresa de Pedro Ariel Sauer para la realización de piezas publicitarias -servicios de gráfica y gigantografías, banners y lonas en impresiones- por fuera de la ley 2141.

Una de las láminas que exhibió la fiscalía durante la exposición del caso. (Matías Subat)

A los investigadores les llamó la atención un dato: en 2023, la empresa tuvo una facturación global de 17.665.000 pesos. En 2024 fue de 72.556.000 pesos, de los cuales 51.118.000 pesos le facturó a la Legislatura. (Los que están bajo investigación son 45.482.688 pesos.

A valores actualizados, el total de la maniobra asciende a 246 millones de pesos.

La estrategia de las defensas

Alberto Balladini, quien asiste a Gloria Ruiz junto con Maximiliano Chacho Rodríguez, y Marcelo Muñoz, abogado de Isabel Richini, pidieron que la Legislatura informe sobre todas las contrataciones directas realizadas en el período 2019 al 2023.

Chacho Rodríguez, Balladini y Chelia, tres de los defensores. (Matías Subat)

En esa época el presidente del cuerpo era Marcos Koopmann, y el gobernador Omar Gutiérrez.

Como informó diario RÍO NEGRO, Balladini dijo que “tenemos información de que el Tribunal de Cuentas aprobó todas las compras realizadas por esa modalidad que ahora cuestiona la fiscalía”.

Iván Chelia, defensor de Pablo Ruiz, no cuestionó por el momento la formulación de cargos, pero se opuso a que se la declare causa compleja. La misma postura tuvo la defensa pública -Leandro Seisdedos y Pablo Marazzo- que representa a Elida Sánchez.