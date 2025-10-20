Gobernadores esperan poder negociar con Milei tras las elecciones

Casi sin grieta los 23 gobernadores y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires esperan que el resultado electoral obligue al presidente Javier Milei a abrir la discusión por el Presupuesto nacional, a conversar la posibilidad de retomar alguna obra o a debatir la distribución de recursos que le reclaman sin éxito.

Los más dispuestos a sentarse a dialogar son sus aliados radicales y del PRO y con matices también los integrantes de Provincias Unidas.

En Casa Rosada confían en incluir a una parte de mandatarios provinciales que optaron por el bajo perfil nacional al menos hasta que termine la contienda.

En ese marco Javier Milei exigirá apoyo a las reformas laboral y tributaria aunque según ha dicho no cambiará su forma de gestionar.

Conforme a las promesas que hizo a Donald Trump, no se apartará de su plan inicial.

Sin embargo la ley de leyes, como la distribución de ATN y el impuesto a los combustibles líquidos, son puntos un común que admiten en las distintas provincias, incluso bajo gestión peronista.

También se menciona la gobernabilidad nacional y de cada uno de los 24 distritos como una necesidad compartida frente a la redistribución del poder que arrojarán las urnas.

En el heterogéneo grupo de Provincias Unidas, que esta semana mostró el apoyo de sus seis gobernadores a la candidatura de Florencio Randazzo en Buenos Aires y de Martín Lousteau y Graciela Ocaña en la Ciudad de Buenos Aires, admiten que serán opositores pero con espíritu constructivo y que en el ámbito parlamentario la urgencia es el Presupuesto.

Discusiones futuras

El resto, ante la inminencia de la elección de medio término, quedará para discusiones futuras, cuando se reconfigure el nuevo mapa político.

Precisamente frente a un incierto escenario –que hasta Donald Trump observó- “el 27 habrá que barajar y dar de nuevo” respondió uno de los principales armadores de la “U” en diálogo con Río Negro.

El escenario del club Obras volvió a mostrar la unidad alcanzada por el chubutense Ignacio Torres, el cordobés Martín Llaryora; el santafesino Maximiliano Pullaro; el correntino Gustavo Valdés; el jujeño Carlos Sadir y el santacruceño Claudio Vidal que envió su adhesión aunque no pudo asistir “por cuestiones de agenda”.

Resultado atractivo

El grupo apuesta a conseguir un resultado nacional atractivo que los ayude a sumar adherentes, tener interbloques de peso en Diputados y el Senado y a dar un primer paso camino a su máxima ambición: llegar a Casa Rosada con un presidente propio en el 2027.

El grupo de los seis acepta las explicaciones de mandatarios que prefieren concentrarse en sus territorios sin involucrarse en la nacionalización del espacio.

Es el caso de Rolando Figueroa y Alberto Weretilneck, y también de Claudio Poggi (San Luis) y Marcelo Orrego (San Juan).

Sin embargo dicen en la “U” que no dan por perdidos ni al neuquino ni al rionegrino y respetan que ambos prioricen su propia pelea contra la polarización que alimentan tanto el Presidente con un discurso antikirchnerista como el peronismo con el slogan del voto útil para “frenar a Milei”.

Macri, motor de un acuerdo

En ese marco Mauricio Macri reapareció mostrándose como el motor de un acuerdo amplio, que incluya al PRO y a fuerzas provinciales en pos de garantizar la aprobación del Presupuesto nacional que ya fue prorrogado para el 2024 y el periodo actual.

Recelo en Casa Rosada

El acercamiento fue aceptado no sin recelo en Casa Rosada frente a la necesidad de reeditar la segunda vuelta electoral en la que Milei, con votos de Juntos por el Cambio, fue electo Presidente.

Sin embargo no hay confianza plena en el líder del PRO que finalmente respaldó la candidatura ‘pura’ de Juan Martín en Río Negro pero que al mismo tiempo desconoció el armado de Oscar Agost Carreño en Córdoba, titular del PRO local que resistió las demandas judiciales y que en el Congreso integra el bloque que comanda Miguel Angel Pichetto.

Visiones contrapuestas

De descanso en Villa la Angostura, Macri insiste en la necesidad de conformar una mayoría parlamentaria antikirchnerista que él mismo quiere liderar a contramano de la independencia que impulsan figuras como el chubutense Ignacio Torres con una alianza propia y heterogénea que denominó Despierta Chubut.

A diferencia de el grupo de la “U”, Macri quiere sostener el plan de Milei, cogobernar y ayudar a transformar el ajuste de los primeros dos años libertarios en un programa de crecimiento. Por el contrario en el coloquio de IDEA los funcionarios nacionales retaron –explícitamente- a los empresarios a quienes responsabilizan por no invertir ni avanzar, “sin la sombra del Estado”, en una reforma laboral.