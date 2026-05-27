En Río Negro se reúnen referentes provinciales para debatir cómo ampliar el acceso a trasplantes en la Patagonia

En un encuentro regional, que se realiza en Viedma, se pone en eje las dificultades y propuestas sanitarias en relacion a trasplantes.

Este miércoles se inició, con la participación de la secretaria de Salud provincial, Marina Deorsola, el Vicepresidente del INCUCAI, Richard Miguel Malan y coordinadores de las extensiones provinciales de ablación e implante (CUCAI), correspondientes a Río Negro, Neuquén, Chubut, La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego.

«Han venido todos los coordinadores de la región con sus equipos de trabajo y becarios, que son profesionales de la salud, médicos y enfermeros que están haciendo una especialización de gestión hospitalaria de procuración y trasplante», explicó Guillermina Krenz, coordinadora del evento y responsable del CUCAI provincial.

Las jornadas se dividen en una primera instancia de talleres vinculados a donación, lista de espera, diálisis, comunicación con las familias y organización de los sistemas de salud a cargo de Pablo Centeno, Ariel Antik y Mónica Noseda. Donde a su vez, se analizarán barreras de acceso al sistema y propuestas para mejorar la articulación regional con los distintos coordinadores provinciales y profesionales de la salud.

Y una segunda instancia, correspondiente al jueves 28, limitada a los miembros del CORETRA (Comisión Regional de Trasplante), donde participarán los coordinadores provinciales en acompañamiento del Ministro de Salud de Río Negro, Demetrio Thalasselis.

Debate acerca de políticas sanitarias, acceso a listas de espera y estrategias para fortalecer la donación de órganos en la Patagonia. Foto: Pablo Leguizamón



Rio Negro: se quintuplicaron los profesionales inscriptos a las capacitaciones del INCUCAI

Uno de los datos que surgió del encuentro es que Río Negro fue la provincia patagónica con mayor cantidad de profesionales incorporados a la capacitación especializada del INCUCAI, con 52 médicos, enfermeros y kinesiólogos listados para la formación en procuración y trasplante, en comparación a los 9 participantes del año anterior.

Incremento de más del 475% de inscriptos a las capacitaciones del INCUCAI en Río Negro

Según explicó Krenz, la capacitación cuenta con una duración anual, con clases semanales y una rotación de 10 das en hospitales de Buenos Aires con el fin de ampliar la presencia de equipos formados, mejorando la capacidad de detección y procuración en hospitales de toda la provincia y no solo en los centros de mayor complejidad.

Coordinadora del CUCAI Río Negro, Guillermina Krenz. Foto: Pablo Leguizamón

Desafíos provinciales

En relación a las problemáticas actuales, el área de Salud reconoció desigualdades en torno al acceso de trasplantes, manifestando que actualmente no existe un equipo provincial de trasplante renal, por lo que los pacientes deben trasladarse a otras jurisdicciones para completar estudios, evaluaciones y tratamientos.

Además, de acuerdo a lo manifestado por la coordinadora Krenz, Rio Negro cuenta con nueve centros de diálisis con más de 100 pacientes en cada uno. En este sentido, los datos oficiales publicados por el INCUCAI establecen que a nivel provincial existen 851 pacientes en diálisis, 209 en lista de espera para distintos órganos y tejidos y 388 en proceso de inscripción, con una alta tasa de problemáticas renales.

De los pacientes en lista de espera 88% son por causas renales en Río Negro

«Tenemos un diagnóstico claro de nuestra provincia: necesitamos poner más pacientes en lista de espera y generar más donación», sostuvo la secretaria de Salud de Río Negro, Marina Deorsola, durante la apertura del encuentro.

En concordancia a ello, el vicepresidente del INCUCAI, Richard Miguel Malan, destacó la necesidad de fortalecer las redes regionales y la cooperación entre provincias con el fin de acelerar los procesos, «Cada vez menos pacientes deberían tener que acudir a Buenos Aires u otras provincias lejanas para recibir un trasplante», planteó.