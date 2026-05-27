Un fiscal pidió que la causa por los testaferros de Claudio “Chiqui” Tapia regrese a la Justicia de Buenos Aires

El fiscal general de la Cámara en lo Penal Económico, Gabriel Pérez Barberá, dictaminó que la investigación sobre los supuestos testaferros vinculados a dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) debe volver a tramitarse en la Ciudad de Buenos Aires.

La causa buscará determinar si una lujosa propiedad ubicada en Pilar fue adquirida con fondos provenientes de la AFA, o de lo contrario si están en el ojo de fondos por lavado de dinero.

El expediente contra el principal mandatario del fútbol argentino apunta a una casaquinta valuada en cerca de 17 millones de dólares, que habría sido comprada mediante presuntas maniobras de lavado de dinero.

Bajo los detalles de medios locales, la propiedad está vinculada a Luciano Pantano y su madre, Ana Conte, señalados como supuestos testaferros de dirigentes del fútbol argentino.

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Según el dictamen, el caso debería regresar al juzgado en lo Penal Económico N°10 de CABA, actualmente subrogado por la jueza Verónica Straccia. El fiscal Pérez Barberá sostuvo que no existen razones suficientes para que la investigación continúe en el juzgado federal de Campana, a cargo de Adrián González Charvay.

El fiscal también remarcó que el fuero Penal Económico posee una “especialización técnica” más adecuada para investigar delitos complejos vinculados al lavado de activos y movimientos financieros. Además, señaló que las maniobras investigadas podrían haberse desarrollado en distintos puntos del país y no únicamente en Pilar.

Imágenes aéreas de la mansión perteneciente a «Chiqui» Tapia (Foto: archivo gentileza)

La decisión final ahora quedará en manos de la Cámara Nacional en lo Penal Económico, integrada por los camaristas Carolina Robiglio y Roberto Hornos. El tribunal deberá resolver el conflicto de competencia que mantiene trabada la causa desde hace varios meses.

La investigación tuvo un recorrido judicial complejo y ya pasó por distintos magistrados. En un primer momento intervino el juez federal Daniel Rafecas, luego el expediente fue enviado al fuero Penal Económico y más tarde derivado a Campana por decisión de la Cámara Federal de San Martín. Esa resolución fue posteriormente anulada por la Cámara Federal de Casación.

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Mientras se define qué juzgado continuará con el expediente, la causa sigue avanzando sobre la hipótesis de que la compra de la mansión y otros bienes habría sido financiada mediante fondos presuntamente desviados de la estructura de la AFA que preside Claudio ‘Chiqui’ Tapia.

Durante los allanamientos realizados en la propiedad de Pilar, la Justicia encontró vehículos de alta gama, caballos y distintos elementos que, según la investigación, podrían estar relacionados con dirigentes de la AFA. Entre los nombres mencionados aparece el del tesorero de la entidad, Pablo Toviggino.

Con información de Infobae