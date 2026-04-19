Video | Javier Milei anunció nueva conectividad con Israel, criticó al terrorismo y reiteró la mudanza de la embajada a Jerusalén

Javier Milei se reunió este domingo con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Después de un breve encuentro privado, ambos brindaron una conferencia de prensa para ratificar la alianza entre Argentina e Israel.

El presidente argentina habló ante los presentes en dos momentos, en el primero informó dos acuerdo claves a los que se llegó sobre la conectividad entre ambos países, y el segundo fue para dejar firme la postura del libertario respecto al conflicto en Medio Oriente.

Conferencia conjunta del Presidente Javier Milei y el Primer Ministro del Estado de Israel, Benjamin Netanyahu. pic.twitter.com/kgmf6i2URo — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) April 19, 2026

Los puntos destacados del discurso de Javier Milei en Israel

Javier Milei realizó anuncios estratégicos y diplomáticos. El primero de ellos fue sobre la puesta en función de una nueva ruta área directa entre Buenos Aires y Tel Aviv.

El presidente afirmó que la misma se pondrá en marcha en abril con el objetivo de «profundizar un lazo inquebrantable entre dos países que supieron estar el uno para el otro cuando el destino lo demandó».

En paralelo comunicó que como parte del encuentro, se firmó un memorándum de entendimiento «en materia de inteligencia artificial» y detalló que en un trabajo en conjunto con Israel, en Argentina se va a: impulsar el desarrollo de modelos de inteligencia artificial, la formación de especialistas, fomentar la aplicación de esta tecnología en sectores productivos y «trabajar juntos en foros internacionales donde se define el futuro de esta revolución tecnológica».

«Argentina tiene el capital humano, la energía y la libertad regulatoria para convertirse en el próximo hub de inteligencia artificial del mundo», expresó Javier Milei y agregó: «Las naciones que creen en la libertad deben ser las que lideren el cambio».

En otra línea habló sobre el lanzamiento de los «acuerdos de Isaac», se trata de una «iniciativa que busca extender el espíritu de los acuerdos de Abraham (una iniciativa que se impulsó en 2020 por un entendimiento entre Trump y Netanyahu) a Latinoamérica» con el objetivo de «fortalecer los vínculos diplomáticos, comerciales, culturales y estratégicos entre Israel y las naciones de nuestra región». El mandatario remarcó que este es un paso importante para unir a las regiones que comparten la misma ideología política: «Los valores que nos dieron civilización, la libertad, la democracia, el estado de derecho, enfrentan desafíos crecientes; frente a esto, las naciones que comparten esos valores tienen una responsabilidad: organizarse, cooperar y actuar juntas», remarcó.

En esta misma línea, Javier Milei ratificó su voluntad de trasladar la embajada argentina a Jerusalén y afirmó que se hará «apenas las condiciones lo permitan. «Lo consideramos necesario, pero sobre todo justo», manifestó.

Sobre el final de su discurso se refirió al conflicto en Medio Oriente, el mandatario argentino se posicionó una vez más en contra de las «organizaciones terroristas» y recordó que en Argentina se declaró como tal a agrupaciones como Hamás y la Guardia Revolucionaria de Irán. «La Argentina fue víctima de cobardes ataques terroristas a la AMIA y a la Embajada de Israel, ambos instigados por la República Islámica de Irán y al día de hoy aún pedimos justicia», indicó.