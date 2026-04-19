Javier Milei sorprendió en Israel al cantar “Libre” durante la previa del Día de la Independencia

El presidente Javier Milei inició este domingo su agenda oficial en Israel con una jornada intensa que combinó gestos políticos, reuniones bilaterales y un cierre inesperado: su regreso a los escenarios, donde interpretó “Libre”, el clásico de Nino Bravo.

Javier Milei en Israel: cantó “Libre” en el ensayo del Día de la Independencia

Tras arribar por la madrugada (hora local), el mandatario visitó el Muro de los Lamentos y mantuvo un encuentro con el primer ministro Benjamin Netanyahu. Sin embargo, según reportaron distintos medios nacionales, fue su participación en el ensayo de la ceremonia por el Día de la Independencia israelí lo que captó la atención.

En el escenario montado en Jerusalén, Milei sorprendió al sumarse a una pregrabación del evento y cantar “Libre” junto a los artistas locales Mali Levi y Rotem Cohen. Las imágenes del ensayo, que rápidamente se viralizaron, muestran al presidente entonando el tema con entusiasmo, en una escena poco habitual para un jefe de Estado en funciones.

La participación no fue menor: el acto ensayado corresponde a la tradicional ceremonia de encendido de antorchas, uno de los momentos más emblemáticos del calendario israelí, que marca el paso del Día del Recuerdo al Día de la Independencia. Este año, en el 78° aniversario, Milei será además la primera autoridad extranjera en encender una de las doce antorchas, símbolo de las tribus originarias de Israel.

Javier Milei cantó la canción Libre de Nino Bravo en Jerusalén, Israel.https://t.co/UgSv4IW2UV pic.twitter.com/AYAhsvEFN4 — Corta (@somoscorta) April 19, 2026

Desde su entorno no descartaron que el mandatario vuelva a interpretar la canción durante la ceremonia oficial del martes, lo que reforzaría una escena que ya generó repercusión tanto en Argentina como en Israel.

Más temprano, en conferencia conjunta con Netanyahu, Milei subrayó la cercanía entre ambos países: aseguró que Argentina e Israel son “dos naciones unidas por los mismos valores” y remarcó que la relación bilateral atraviesa un momento de fortalecimiento, con la mira puesta en “un hemisferio americano más libre”.