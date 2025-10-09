Guillermo Francos bajo la lupa: Diputados avanza con su interpelación por incumplir la ley de Discapacidad

La Cámara de Diputados aprobó un emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Peticiones, Poderes y Reglamento para el próximo martes. El objetivo es tratar una moción moción de censura e interpelación al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, por no haber ejecutado la ley de emergencia en Discapacidad.

Interpelación a Guillermo Francos: el argumento

La propuesta para citar a ambas comisiones para el 14 de octubre a las 13 fue leída por el diputado nacional de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño. El legislador recordó que luego de que la ley fuera vetada por Javier Milei, ambas cámaras del Congreso insistieron en su validez con más del 79% de aprobación.

En su argumento, señaló: «Ahí el Gobierno no cumple, no entra al juego constitucional como corresponde y además saca un decreto estableciendo el no cumplimiento».

El legislador admitió que la herramienta de la moción de censura no se utilizó nunca hasta ahora, pero justificó su pertinencia en la actual coyuntura. «Esta herramienta no se usó nunca pero tampoco pasó nunca que se saque un decreto donde el jefe de Gabinete diga que no va a aplicar la ley con su propia firma y que por otro lado diga que no va a reasignar partidas cuando el propio Gobierno permitió que no haya presupuesto durante dos años seguidos», destacó.

Finalmente Carreño expresó: «Sabemos que el señor Francos es un hombre dialoguista y da la cara. Eso es un valor. Ahora el principal valor que tiene que esperar el Congreso nacional del Jefe de gabinete es que cumpla la ley».