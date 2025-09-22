Guillermo Francos recibió a congresistas estadounidenses y Javier Milei los saludó brevemente

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, recibió este lunes en Casa Rosada a una delegación de congresistas de los Estados Unidos. Durante el encuentro, el presidente Javier Milei se sumó brevemente para saludar a los legisladores.

La comitiva estadounidense estuvo encabezada por Vern Buchanan, vicepresidente de la Comisión de Impuestos, Aranceles y Comercio, y contó con la presencia de Heidi Gómez Rápalo, encargada de negocios interina de la Embajada de Estados Unidos en Argentina.

Según informó la Jefatura de Gabinete, en la reunión se abordaron «diversos aspectos inherentes al vínculo bilateral entre ambos países», y los congresistas destacaron la importancia de Argentina como aliado estratégico de Estados Unidos en América del Sur.

En este marco, se subrayó el apoyo del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, en vísperas del encuentro que Milei mantendrá en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, y con la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva.

El encuentro incluyó a congresistas estadounidenses y altos funcionarios legislativos y militares

Asimismo, se resaltaron los avances de Argentina en equilibrio fiscal, desregulación y desburocratización del Estado, así como la efectividad del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mecanismo que permite atraer capitales al país.

El encuentro, que se desarrolló en el Salón Sur desde las 11:30, contó además con la participación de los congresistas Claudia Tenney, Greg Murphy, Nicole Malliotakis, Andy Ogles y Norma Torres, así como de funcionarios legislativos y militares de la Cámara de Representantes y la Fuerza Aérea de Estados Unidos.

