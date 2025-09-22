Javier Milei reunió a su mesa política y a su Gabinete antes de viajar a Estados Unidos

Luego de a reprogramación del viaje a Estados Unidos, el presidente Javier Milei encabezó este lunes por la mañana una nueva reunión con la mesa política, integrada por los funcionarios más cercanos, y al término, un encuentro con todos los miembros del Gabinete.

Una reunión de Javier Milei con foco en las negociaciones con Estados Unidos

La serie de reuniones se dio horas más tarde del anuncio a cargo del vocero presidencial, Manuel Adorni, quien anticipó que la administración libertaria dispuso la eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre, con el objetivo de incentivar la liquidación de divisas y aumentar la oferta de dólares en el mercado.

La medida regirá de manera excepcional durante poco más de un mes y alcanza a todos los cultivos. Según explicó el funcionario, el Poder Ejecutivo aspira a facilitar el ingreso de divisas en un contexto en el que los equipos trabajan para reafirmar el programa económico y dar previsibilidad al mercado cambiario.

El mandatario y su equipo tomaron como una bocanada de aire puro el mensaje que emitió secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, este lunes, quien calificó a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina.

“El apoyo fue contundente. Fue una trompada épica a los tira piedras. Estamos todos muy contentos”, destacó ante la agencia Noticias Argentinas una fuente oficial.

A quiénes recibió Javier Milei en la primera reunión

A las 10.30, Milei que llegó a Casa Rosada a las 9.45, recibió en su despacho al jefe de Gabinete, Guillermo Francos; a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y al titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, de los primeros en llegar.

Dentro de la exclusiva lista de asistentes estuvieron el vocero y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Más tarde, la completaron el resto de los miembros del Gabinete.

Se trata de una instancia reducida de debate en la que los asistentes procesaron los temas que después se intentan articular en cada cartera durante las reuniones de Gabinete, y que, en esta oportunidad, se enmarca en las negociaciones que encara la administración libertaria con el Tesoro de Estados Unidos por un auxilio en medio del complejo escenario económico, marcado por la fragilidad de las reservas y la tensión cambiaria.

Los guiños de Estados Unidos y el mensaje antes de un nuevo viaje

Por los pasillos de Balcarce 50 celebraron el mensaje del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien calificó a la Argentina como un “aliado sistémicamente importante” para Washington en América Latina y anticipó que el organismo “hará lo necesario, dentro de su mandato, para apoyar al país”.

A través de una serie de mensajes publicados en la red X, Bessent sostuvo que “todas las opciones para la estabilización están sobre la mesa”, entre ellas líneas de swap, compras directas de divisas y adquisición de deuda soberana en dólares mediante el Fondo de Estabilización de Cambio del Tesoro.

Por su parte, el mandatario agradeció “el apoyo incondicional al pueblo argentino”, y reafirmó la defensa a “las ideas de la libertad”.

Una reunión luego de la postergación del viaje de Javier Milei

Hasta el cierre de la semana pasada, las reuniones no figuraban en la agenda de ningún funcionario debido a que el mandatario tenía intenciones de emprender un nuevo viaje a Estados Unidos. Para eso, estaba en los planes partir durante la noche del domingo con la idea de llegar a Nueva York, el lunes a las 9.30.

Sin embargo, según expresaron en Casa Rosada, el mandatario prefirió permanecer en la Argentina para firmar el decreto 682/2025 relativo a la eliminación del tributo, y la salida fue reprogramada para este lunes, entre las 18 y las 21.

Se espera que la delegación arribe a primera hora del martes, con intención de reunirse con par estadounidense Donald Trump y concretar el encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, entre otras personalidades de la política y la economía global.

El libertario estará acompañado por el canciller Gerardo Werthein, quien ya se encuentra en Estados Unidos; el ministro de Economía, Luis Caputo; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y el secretario de Comunicación y Medios, Manuel Adorni.

Noticias Argentinas