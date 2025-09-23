Guillermo Francos sobre la moción en Diputados por la ley de Discapacidad: «Si me convocan para una interpelación, iré».

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, volvió a referirse a la ley de Emergencia en Discapacidad. Sobre la moción de censura que presentó un grupo de diputados por la suspensión de la norma dijo que “estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”. Además insistió que aún no dijeron los legisladores de dónde saldrán las partidas presupuestarias para poder cumplir con la iniciativa aprobada en ambas cámaras.

“Promulgamos la Ley en término como corresponde, el Congreso insistió y no nos queda más remedio que promulgarla, pero la Ley 24.156, en su artículo 38, dice que cuando se sanciona una norma deben estar establecidas las partidas presupuestarias que se necesitan para darle cumplimiento”, sostuvo Francos.

En declaraciones a Radio Rivadavia, el funcionario agregó que si no se hubiera suspendido la aplicación de la norma aprobada por el Congreso “me podían denunciar por incumplimiento de funcionario público, porque no estoy cumpliendo con el artículo 5.º de esta ley que dice que si no están las partidas la ley queda suspendida”.

La presentación en Diputados para interpelar a Guillermo Francos

Una iniciativa presentada por el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, y que lleva la firma también de otros dirigentes como Miguel Ángel Pichetto y Emilio Monzó, presentaron una interpelación y una moción de censura hacia el Jefe de Gabinete. «Por incumplir la Ley 27.793 de Emergencia en Discapacidad. Por dictar decretos nulos e inconstitucionales. Por no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, en el contexto de gobernar sin presupuesto», indicó Carreño.

Al ser consultado sobre ese punto, Francos respondió: «Estoy dispuesto a ir al Congreso de la Nación, si me convocan para una interpelación, iré”, sostuvo en la entrevista radial.

Y añadió. “Yo creo esto es una discusión entre el Congreso de la Nación y el Poder Ejecutivo, vinculado a qué se interpreta como disponibilidad de fondos para la aplicación de una ley”.

Además, insistió que «más que un conflicto de poderes, es una cuestión de interpretación. El jefe de Gabinete no puede generar recursos que no están en el presupuesto, puede reasignar partidas a lo sumo”.

Guillermo Francos sobre la eliminación de retenciones

En otro tramo de la nota, se refirió a la eliminación de retenciones en productos agropecuarios. «“Lo que hizo fue utilizar una herramienta que tenía, que decir: bueno, hay cereales, una cantidad de granos que no se realiza en el mercado. Dijimos: les damos esta circunstancia donde el país necesita contar con divisas, se cobra retención cero para que se liquiden las divisas y se cuente con reservas suficientes”, sostuvo.

Además, negó que sea una medida pensada en los comicios de octubre. «Yo no creo que sea electoralista. Creo que en un momento volátil en los mercados, lo que hizo el gobierno nacional con lo que podía hacer en ese momento fue decirles a los exportadores del campo: liquiden sus divisas, tienen por este periodo hasta el 31 de octubre de retenciones cero. El Gobierno necesita dólares y entonces toma esa medida».

También destacó el apoyó que hubo desde Estados Unidos hacia la gestión del presidente Javier Milei. Afirmó que fue una señal que “generó una calma impresionante en los mercados, que subieran los bonos, que subieran las acciones argentinas”.