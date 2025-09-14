Guillermo Francos sostuvo que Axel Kicillof es el líder del peronismo: «La separó de la discusión a Cristina»

El jefe de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos, al referirse a las recientes comicios en Buenos Aires ubicó a Axel Kicillof como el artífice de la estrategia que llevó al peronismo a la victoria. “La separó de la discusión a Cristina y él lidera ahora”, sostuvo el funcionario. Dijo que la elección importante será en octubre «cuando se vote en todo el país”.

Guillermo Francos sobre las causas de la derrota y el rol de Axel Kicillof

«Cuando uno juega en la provincia de Buenos Aires compite con el aparato político del peronismo”, marcó Francos como uno de los factores que incidieron en los resultados de las elecciones bonaerenses y agregó que La Libertad Avanza no tiene intendentes y «creo que esa fue una de las causas de un triunfo tan significativo”.

Además, el funcionario destacó la figura del gobernador de Buenos Aires en el armado político. “Kicillof estuvo muy inteligente”, sostuvo y reconoció que jugó con «mucha habilidad”. Además, lo ubicó como el nuevo líder del peronismo y de la oposición. «La separó de la discusión a la ex presidenta Cristina y él lidera ahora”, marcó.

Afirmó que eso permitirá “tener líderes identificados en un lado y en el otro va a permitir un debate importante de antes”

Sin embargo, se mostró confiado de cara a octubre. “Estoy convencido de que la elección nacional la vamos a ganar“, dijo durante su participación en el programa La noche de Mirtha, por El Trece.

Guillermo Francos sobre los vetos de Javier Milei

En otro tramo, habló de los vetos recientes que hizo el Gobierno nacional a las leyes sobre reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), de emergencia pediátrica, financiamiento universitario y emergencia en discapacidad.

“No puede afectar al gobierno. Por eso vetamos las leyes, porque no tenemos los recursos que demanda el Congreso de la Nación en estos casos”, enfatizó Francos.

El cruce de Guillermo Francos y Mirtha Legrand

En un momento se produjo un cruce entre el funcionario y Mirtha Legrand, cuando Francos destacó un dato de la gestión. “En el tiempo que llevábamos en el Gobierno, sacamos a 12 millones de personas de la pobreza. Si esto pasara ahora, imagínese lo que era antes”.

Sin embargo, la conductora le marcó: “A mí me destroza el alma cuando escucho por radio y televisión que dicen ‘no me alcanza para comer, a mi familia no le alcanza’, o al jubilado”.

Y agregó: “Hasta que no solucionen todo eso, la gente les va a votar en contra«.