Financiamiento universitario y del Garrahan: los jugadores clave en la batalla contra los vetos de Javier Milei

El gobierno de Javier Milei se prepara para otra batalla en la Cámara de Diputados. El objetivo del oficialismo es sostener los vetos presidenciales al aumento del financiamiento universitario y la declaración de emergencia pediátrica, pero las votaciones se definirán por la influencia de jugadores calves: gobernadores y algunos diputados que se distanciaron del poder central.

La oposición define su estrategia para revertir los vetos de Javier Milei, para cumplir con esto deberán juntar dos tercios de los presentes en ambas Cámaras. En el Senado esa mayoría está asegurada, pero en Diputados todavía hace falta limar algunas tensiones.

El descontento de los gobernadores, provocado por el veto de Milei al reparto de los ATN, podría sumarse a los resultados de las elecciones en Buenos Aires para determinar si el Gobierno conserva el apoyo necesario en las Cámaras.

Veto de Javier Milei a la emergencia pediátrica: a favor y en contra

La ley de emergencia pediátrica fue aprobada a principios de agosto en Diputados tras obtener 159 votos a favor. La oposición logró llegar a los dos tercios gracias a que hubo 26 legisladores ausentes que no votaron.

En aquel entonces el bloque libertario solo contó con el apoyo del PRO y los radicales por lo cual si se repitiera el mismo escenario, la Casa Rosada se podría enfrentar a otra dura derrota. El oficialismo para sostener el veto presidencial debe sumar voluntades entre los ausentes y las cuatro abstenciones de la vez anterior, pero esto presenta un panorama complicado para el Gobierno ya que el rol de los gobernadores es clave.

Entre los ausentes de la sesión de agosto hay cuatro diputados que responden a tres mandatarios aliados: Gerardo Cipolini (Leandro Zdero), Francisco Morchio (Rogelio Frigerio), y Lisandro Nieri y Pamela Verasay (Alfredo Cornejo). Y debido a que La Libertad AVanza llegó a acuerdo electores con los oficialismos de Chaco, Entre Ríos y Mendoza, seguro podrá conseguir a su favor sus votos.

El Gobierno también planea conseguir el apoyo del gobernador de Chubut Ignacio Torres, que podría aportar los votos de “Loma” Ávila y Ana Clara Romero; y del gobernador de Misiones, Carlos Rovira, que posee cuatro votos clave que estuvieron ausente.

Entre los mandatarios provinciales que aliviaron su vínculo con la Casa Rosada se destacan: Gustavo Valdés (Corrientes), Marcelo Orrego (San Juan) y Alberto Weretilneck (Río Negro). El Gobierno estima que ellos podrían aportar los votos de Manuel Aguirre, María de los Ángeles Moreno y Agustín Domingo.

Pese a estos votos, el oficialismo también se enfrenta al sector descontento con el Gobierno compuesto por ocho legisladores del PRO, dos diputados del MID y se cree que podrían perder los votos de Carlos D’alessandro y Gerardo González, quienes formaron un bloque propio junto a Marcela Pagano y Lourdes Arrieta.

Con este escenario, la oposición de Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, Coalición Cívica y Frente de Izquierda parece tenerse más confianza para alcanzar los dos tercios y rechazar el veto del presidente.

Veto al financiamiento de las universidades: a favor y en contra

La ley de financiamiento universitario fue aprobada en el Senado con 58 votos afirmativos contra 10 negativos y 3 abstenciones y en Diputados casi alcanza los dos tercios con 158 positivos, 75 negativos y 5 abstenciones, con 18 ausentes.

Según lo estimado, el Gobierno parte de una base más alta y necesita en este caso sumar solo una docena de votos para llegar al tercio que le permita sostener el veto presidencial, pero tendrá que arriesgarse a convencer a casi los mismos interlocutores que con la emergencia pediátrica.

En los planes está la posibilidad de diálogo con los diputados de Misiones que estuvieron ausentes, por lo que se espera que sean convocados a la Casa Rosada el gobernador Hugo Passalacqua y su jefe político Carlos Rovira.

Asimismo buscarán el apoyo del rionegrino Weretelinek y el gobernador sanjuanino Orrego. Con el chubutense Nacho Torres, querrán conquistar la carta de Ana Clara Romero, que se abstuvo.

Entre los aliados están los gobernadores: Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), quienes pueden ser piezas clave para convertir tres ausencias y una abstención en cuatro votos negativos.

En la vereda del frente, quienes podrían jugarle en contra al Gobierno son los integrantes del MID y los cuatro exlibertarios que se fueron a Coherencia.

Respecto al PRO, este bloque aportó en agosto dos abstenciones, y la ausencia de Silvia Lospennato.

Fuentes cercanas a la Casa Rosada reconocieron a Infobae que tiene una tarea difícil para sostener el veto, sobre todo el de emergencia pediátrica porque la crisis en el Garrahan tomó gran relevancia a nivel nacional.

Con información de Infobae