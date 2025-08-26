Guillermo Francos vuelve al Congreso y la oposición se prepara para consultarle por las presuntas coimas en Discapacidad

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, regresa al Congreso para presentar un nuevo informe de gestión. Su visita está programada para el miércoles y justo se da en medio de la creciente polémica que envuelve a la Agencia Nacional de Discapacidad. La oposición adelantó que una de las preguntas que se le hará será sobre las presuntas coimas y la posible participación de funcionarios del Gobierno.

El Gobierno está tomando el asunto de las presuntas coimas con cautela, si bien Francos ya mostró su posición al respecto al afirmar que no pone «las manos en el fuego por ningún funcionario», pero que cree en la inocencia de Karina Milei y «Lule» Menem, sus declaraciones sobre el tema fueron escuetos.

Por tal motivo la oposición se prepara para aprovechar su visita a la Cámara de Diputados para hacer una serie de preguntas sobre el funcionamiento de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), sospechada de haber llevado adelante un esquema de corrupción junto a la droguería Suizo Argentina, a la cual se le acusa de haber pagado coimas para quedarse con contratos con el Estado.

Cabe resaltar que el tema no está entre las preguntas que los legisladores ya le enviaron al ministro coordinador, debido a que cuando se realizó ese proceso todavía no habían salido a la luz los audios del extitular de Discapacidad, Diego Spagnuolo.

El bloque de Unión por la Patria, conducido por Germán Martínez, va a hablar sobre esta causa en el momento de la exposiciones. Así lo aseguró una fuente cercana al funcionario a Infobae: «El tema sin dudas va a estar».

Por su parte se presume que la posición de Francos será la de no hacer mención al alguna a la situación de la agencia durante su discurso, pero se quedará en el recinto para el momento de las repreguntas y prevé que los diputados van a indagar sobre el hecho que está siendo investigado.

«Mientras no le falten el respeto y no lo insulten, como ocurrió en el Senado la última vez, no se va a ir y va a contestar todo sin problema», aseguró a Infobae una fuente cercana al jefe de Gabinete. Pero también advirtió que el funcionario podría no responder todas las preguntas en el momento porque «no tiene todos los números y datos en la cabeza».

Con información de Infobae

Las presuntas coimas en Discapacidad llegan al Congreso: piden interrogar a Mario Lugones y a Alejandro Vilches

Unión por la Patria ya jugó su primera carta: citó para esta martes a las 12 al ministro de Salud, Mario Lugones, y a Alejandro Vilches, interventor de la ANDIS, a un plenario de comisiones de Salud y Discapacidad, que encabezan dos diputados propios, Pablo Yedlin y Daniel Arroyo.

Aunque se descuenta que los funcionarios no asistirán (hasta este lunes por la tarde, no habían respondido), el kirchnerismo tendrá la excusa para instalar el tema y definir si, ante el faltazo, avanzan hacia la interpelación.

El interrogatorio en el recinto es uno de los caminos posibles, aunque deberán acordar a quiénes. La massista Sabrina Selva, el socialista Esteban Paulón y Christian Castillo, del Frente de Izquierda, presentaron proyectos que coinciden en interpelar a Karina Milei. Selva y Castillo también pidieron la presencia de Lugones. Por su parte, el cordobés Oscar Agost Carreño (Encuentro Federal) impulsó otra iniciativa donde no incluyó a Karina, sino al ministro de Salud y a Guillermo Francos.