El dólar se acercó a su máximo histórico en medio de una jornada financiera adversa

El impacto de las presuntas coimas en Discapacidad en la economía argentina y en el dólar.

En medio de un enrarecido clima político dentro del Gobierno de Javier Milei por las presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, los inversores tomaron distancia de los activos argentinos. Ello generó una fuerte baja en acciones y bonos, al tiempo que se refugiaron en el dólar que se acercó a su máximo histórico.

El mercado entiende que si el gobierno de Javier Milei entra en una crisis que perjudique su performance electoral habrá menos chances de que pueda llevar adelante las reformas que necesita su plan económico.

A cuánto cotiza el dólar este lunes 25 de agosto

En consecuencia, la divisa saltó $ 35 en el Banco Nación para cerrar la rueda en $ 1.335 y $ 1.370 para compra y venta respectivamente. Así se ubicó a solo $ 10 del máximo de $ 1.380, que tocó al iniciarse el operativo de eliminación de las LEFI el 31 de julio.

Por su parte, el dólar mayorista culminó en $ 1.353 y $ 1.365 para ambas puntas, lo que significa un aumento de $ 41 en el día. El operador, Gustavo Quintana, precisó que fue la segunda suba más fuerte desde que se liberó parcialmente el cepo cambiario.

En la plaza financiera el MEP pasó a $ 1.358 y el Contado con Liquidación a $ 1.360, quedando por debajo de la cotización oficial. También el “blue” quedó abajo de ese umbral, al completar el día en $ 1,365; $ 1.379 en Córdoba.

El dólar futuro se movió de la misma forma, con alzas entre 1% y 2,2% e toda la curva. Para fin de agosto (este viernes) se pactó a $ 1.360 y a fin de diciembre a $ 1.553.

El panorama en la Bolsa de Comercio ante las presuntas coimas en Discapacidad

El adverso panorama se trasladó a la Bolsa de Comercio, donde las acciones perdieron cerca de 4%. Lo mismo sucedió con los ADRS en Nueva York, que registraron caídas de hasta 7,4%, como en el caso de Edenor.

La ola negativa arrastró los bonos soberanos que también fueron muy castigados con retrocesos superiores a 3%. Esto consolidó el riesgo país bien por encima de los 700 puntos.

Luis Caputo salió a calmar las aguas antes de la apertura de los mercados: qué dijo

Este vendaval en contra del país obedece a un panorama adverso en todos los frentes. El legislativo luego de las derrotas de la semana pasada, el político por la investigación por el presunto caso de corrupción en ANDIS y el económico por datos que ratifican que la actividad está estancada.

Percibiendo esta atmósfera, Caputo salió muy temprano en la mañana de ese lunes a intentar instalar que todo está vinculado a la campaña electoral.

El ministro de Economía Luis Caputo. Foto: Gentileza.

Antes de la apertura de los mercados y a poco de otra licitación clave, el ministro de Economía. Luis Caputo, admitió que el aumento de la tasa de interés –hoy la caución a un día cerró en 48%- impactará en el nivel de actividad, pero aseguró que será “transitoria” porque volverá a parámetros más normales luego de las elecciones.

Caputo vinculó directamente el clima de volatilidad actual a la previa de los actos electorales de septiembre y octubre. Esta conjetura fue avalada por el propio presidente, Javier Milei.

El ministro marcó su posición a 48 horas de otra licitación complicada, en la que el Tesoro Nacional debe renovar cerca de $ 14 billones. El monto real a “negociar con los bancos” es de cerca de $ 9 billones dado que cerca de $ 5 billones están en manos del Banco Central y se refinanciarán automáticamente.

“Nosotros creemos que esta suba de tasas va a ser transitoria, porque las elecciones serán muy favorables para LLA”, manifestó el ministro.

Caputo afirmó que “el alto riesgo político que hoy asigna el mercado (dados los últimos intentos de romper con el equilibrio fiscal por parte del Congreso), y que evidentemente lo tomó por sorpresa, va a colapsar pronto, y las tasas volverán al nivel al que a todos nos gustaría verlas”.

“Es decir, podría haber algún impacto en el nivel de actividad en el corto plazo, pero debiera recomponerse rápidamente post elecciones”, señaló.

Caputo pasó su mensaje al mercado al contestar un posteo en la red social “X” del economista Fernando Marull, en el que evaluaba las consecuencias de la suba de la tasa de interés.

Marull planteó que este incremento –que sufrió oscilaciones entre 2 y 150% en las últimas semanas- no iba a provocar una recesión en la Argentina porque mayormente la actividad no está apalancada en el crédito bancario dado que no llega al 9% del PBI.

El economista advirtió: “No discuto que las tasas de interés están ridículamente altas; y que no se explican por el riesgo político; hay maneras de probarlo muy fácil”.

A esto agregó: “La suba del dólar real (casi +20% real) desde marzo -para mí- luce más expansiva en varios sectores (agro, exportadores, construcción, turismo), que el costo de la suba de la tasas de interés. Porque muchos sectores dependen más del impacto de dólar que la tasa de interés«.

A esta evaluación, Caputo respondió con una serie de puntos e inició su posteo con una afirmación: “Las tasas SON endógenas. Que nosotros controlemos estrictamente la cantidad de dinero, es, precisamente, lo que las hacen así. Como sabrás, no se puede controlar cantidades y tasas al mismo tiempo”. El planteo de tasas endógenas (fijadas entre oferta y demanda) es el objetivo que se planteó el gobierno desde la eliminación de las LEFI.

Luego Caputo remarcó que “nadie regala plata en el mercado. Si las tasas estuvieran ‘ridículamente’ altas, ya las hubieran arbitrado”.

“El mercado –explicó- estaría vendiendo dólares y comprando Lecaps y, por lo tanto, las tasas bajarían a los niveles que vos considerás más razonable para el contexto actual (pero que el mercado evidentemente no)”.

En esa línea, sostuvo que “siendo que las tasas son endógenas, una suba fuerte de las mismas durante un largo lapso de tiempo, sí te puede llevar a una recesión, porque implicaría que la percepción de riesgo seguiría siendo alta, lo que seguramente atentaría contra cualquier inversión en la economía real, más allá que pueda fondearse con capital propio”.

Corresponsalía Buenos Aires