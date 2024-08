Guillermo Moreno apelará su condena y defendió los datos del Indec: «Se recupera la década ganada»

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, no se quedó en silencio tras la reciente condena a tres años de prisión en suspenso que le impuso el Tribunal Oral Federal N°2 (TOF2). Moreno a asegurar que apelará el fallo, incluso si es necesario, hasta llegar a la Corte Suprema de Justicia. «Se recupera la década ganada», dijo.

La sentencia contra el exfuncionario de Cristina Kirchner, lo encontró culpable de abuso de autoridad y destrucción de documentos públicos durante su gestión en los gobiernos kirchneristas.

En una entrevista realizada el miércoles por la noche en Crónica TV, Moreno se mostró confiado y minimizó la condena. «Es un día extraordinario para nosotros, tanto en lo personal como grupal, en el equipo que nos acompañó en la década ganada y en el peronismo en general. Es un día de gloria», afirmó.

Además, destacó que la Justicia no encontró adulteraciones en los datos del Indec, un tema que fue motivo de controversia durante años. «La Justicia, con el mismo tribunal que condenó a Cristina, con el mismo fiscal, me condena por abuso de autoridad, destrucción… pero no por truchar las estadísticas del Indec«, señaló.

El exfuncionario se defendió de las acusaciones que lo vinculan con la manipulación de los datos del Indec entre 2006 y 2007. Según Moreno, el fallo del tribunal desmonta estas acusaciones al no identificar alteraciones en las estadísticas del organismo.

«La justicia dijo que las estadísticas públicas del Indec de la década ganada son reales, correctas. 17 años estuvieron diciendo que se trucharon», explicó. Aclaró, no obstante, que aunque fue condenado por abuso de autoridad, «las estadísticas quedaron limpias. Se recupera la década ganada».

Durante la entrevista, Moreno desmintió haber abusado de su autoridad en otras áreas del Estado. «No hay acusaciones de abuso de autoridad de los empleados de la Secretaría de Comercio. Me condenaron por abuso de autoridad por empleados que no eran míos. Pero no por secreto estadístico, ni todo lo que se dijo durante 17 años. La justicia dijo que no», puntualizó.

Sobre el cargo de destrucción de documentos públicos, el exfuncionario fue tajante: «Yo no tenía ni un pisa papeles en mi oficina, no tenía nada de eso». En tono desafiante, añadió: «Se equivocaron, no es lo que ellos dicen. Veremos en los fundamentos que se conocerán el 4 de septiembre. ¿Cómo hace un secretario de comercio para adulterar datos del Indec?».

La condena a tres años de prisión en suspenso también incluye la inhabilitación para ejercer cargos públicos durante seis años. Moreno, sin embargo, no muestra signos de preocupación por este aspecto. «Soy un hombre del peronismo y de proyectos colectivos. Nuestro proyecto sigue con Moreno o sin Moreno», expresó, dejando en claro que su compromiso con el movimiento peronista trasciende su situación personal.

Durante la entrevista, Moreno también habló sobre el alegato del fiscal Diego Luciani, quien fue parte fundamental en la condena de Cristina Fernández de Kirchner en el caso «Vialidad».

«Fue muy inteligente Luciani, se lo dije. Como no tenía pruebas, pero sí certezas, empezó a contar desde la historia de Belgrano hasta lo que hice yo y bla, bla, bla«, comentó Moreno, destacando que la acusación se basó más en un relato que en pruebas concretas.

Según Moreno, para evaluar correctamente el desempeño del Indec durante su gestión, sería necesario un «juicio académico», algo que, a su juicio, Luciani no está capacitado para realizar. «Yo hice una exposición sobre hechos, pruebas y derecho. Prueba no hubo en todo el juicio. Construyó la historia del Indec trucho. Pero es un relato«, concluyó.

La sentencia que recayó sobre Moreno podría complicar su situación judicial si se suman condenas en otras dos causas que tiene en curso, las cuales aún no tienen fallo firme. Sin embargo, el exsecretario de Comercio Interior se muestra desafiante y asegura que nunca tuvo miedo de ir a prisión: «El peronista entra cantando la marcha a la cárcel y sale cantando. Sabe que va preso porque va por las cosas buenas, si es honroso».