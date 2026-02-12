Federico Sturzenneger habló sobre la Reforma Laboral: cuánto bajará el sueldo si te lesionas «jugando al futbol»

El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó los puntos centrales de la reforma laboral tras la media sanción en el Senado. Habló de indemnizaciones, reducción de cargas patronales y licencias por enfermedad o lesiones. El funcionario fue tajante: “Si te lastimaste jugando al fútbol, tu empresa no tiene nada que ver”.

En una entrevista con Radio Mitre, Sturzenegger afirmó: “Lo que se hizo —yo lo llamo el tema de los abusos— tiene que ver con las licencias psiquiátricas y otras situaciones similares».

Licencias al 75% y cobertura del 50%: los detalles de la reforma laboral que explicó Sturzenegger

El funcionario indicó: «Cuando vos tenés una enfermedad que te sobrevino y no tiene nada que ver con tu accionar, el empleador tiene la obligación de seguir pagándote el sueldo por un tiempo, pero ya no al 100%, sino al 75%“.

“Ahora bien, si, por ejemplo, te lastimaste jugando al fútbol —es decir, en una situación en la que tomaste una acción activa y el empleador no tuvo nada que ver— y quedaste temporalmente incapacitado para trabajar, en ese caso la cobertura es del 50%“, indicó.

Votación del proyecto en general de la Reforma Laboral.

Sobre el banco de horas y las vacaciones, sostuvo que “la ley pasa a legalizar lo que ya ocurría, porque era un uso y costumbre”. Agregó que las horas extra continuarán vigentes fuera de los esquemas de compensación acordados entre empleador y trabajador.

Reforma laboral: qué cambia en indemnizaciones y juicios laborales

El funcionario sostuvo que la reforma apunta a reducir la litigiosidad. Se refirió a la llamada “industria del juicio” y afirmó que el problema no es el monto base, sino la actualización de los fallos judiciales.

“Básicamente se reducen esos márgenes de incertidumbre. Entonces en la reforma se especifica, por ejemplo, que las sentencias se van a actualizar de determinada manera, y no vas a tener una sorpresa por ese lado”, remarcó.

“El trabajador no va a perder su indemnización. Tenemos uno de los regímenes en ese sentido más favorables del mundo, pero eso no era un problema sino la incertidumbre asociada a los juicios laborales”, agregó el ministro.

Negociación salarial y federalización del trabajo, otro eje del proyecto

Sturzenegger planteó que el sistema actual de negociación salarial es centralizado y propuso avanzar hacia lo que definió como “la federalización del trabajo”. El proyecto incorpora el principio de “prelación”, donde el convenio de menor alcance puede prevalecer.

Sostuvo que el objetivo es que cada empresa pueda adaptar condiciones laborales según su situación productiva. Indicó que el esquema busca que “cada empresa tenga la posibilidad de ajustarse a su condición”.

El funcionario también se refirió a los trabajadores de plataformas y mencionó que el cambio busca clarificar su encuadre. Señaló que las empresas podrán ofrecer beneficios sin que eso implique una relación laboral tradicional.

Con información de Infobae